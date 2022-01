El Celta busca consuelo en LaLiga

El Celta trata de pasar página de su sonrojante eliminación en la Copa a manos del modesto Atlético Baleares, de Primera RFEF. Sin tiempo para lamerse las heridas, el conjunto de Eduardo Coudet busca consuelo en LaLiga con uno de esos partidos que pueden marcar un punto de inflexión. Los celestes se proponen convertir la visita al Reale Arena en el trampolín de su definitivo despegue en la tabla. “No hay excusas que valgan tras lo de ayer. Ahora a apretar los dientes y seguir adelante”, certificó ayer Fran Beltrán tras la eliminación copera.

La oportunidad está servida. Tras una irregular primera vuelta condicionada por los malos resultados en Balaídos, el Celta tiene la posibilidad de conectar mañana ante la Real Sociedad tres victorias consecutivas y, tras el varapalo sufrido en la Copa, no puede permitirse no dejar pasar tan suculenta oportunidad.

Sus excelentes números como visitante y el bache de juego que atraviesa el conjunto de Imanol –los txuri-urdines acumulan seis jornadas consecutivas sin ganar y han perdido cuatro de sus últimos seis partidos– sitúan a los de Coudet en disposición de subirse por fin a una buena ola, siempre que la sombra de la eliminación copera no los persiga.

Los celestes no olvidan la ocasión perdida en octubre pasado en el Martínez Valero después de vencer a domicilio al Levante y lograr en el descuento contra el Granada su primera victoria del curso en Balaídos. La derrota sufrida ante el Elche (1-0) les privó de una magnífica opción de proyectarse en la tabla; ahora, tras poner fin frente al Espanyol a su mala racha en Balaídos y firmar en la cancha del Betis uno de los mejores partidos del curso, no quieren dejar escapar la oportunidad de repetir un triunfo que les abra nuevos horizontes competitivos.

Se trata, en suma, de alejar el fantasma de la Copa y repetir las brillantes actuaciones firmadas en diferentes momentos del pasado curso que no solo sacaron al Celta del atolladero en el que llevaba sumido dos años y medio, sino que confirmaron al grupo de Coudet como referente de buenas maneras futbolísticas.

El último mes de 2020 fue sumamente productivo para el cuadro vigués, que entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre firmó una racha de cuatro victorias consecutivas: Granada (3-1), Athletic (0-2), Cádiz (4-1) y Alavés (2-0). A estos cuatro triunfos siguieron un empate sin goles en el Coliseum, un campo tradicionalmente problemático, y una victoria en casa ante el Huesca (2-1).

El Celta mejoró incluso esta racha en un tramo final de competición en el que parecía que iba a salirse del mapa y que, finalmente, lo dejó a la orilla de los puestos europeos. Entre el 25 de abril y el 16 de mayo pasado, el conjunto celeste dio cuenta de forma consecutiva de Osasuna (2-1), el Levante (2-0), el Villarreal (2-4), el Getafe (1-0) y el Barcelona, igualando su mejor racha histórica de victorias (5). La secuencia se cortó en la última jornada de Liga, con la derrota en Balaídos frente al Betis.

Pese al batacazo copero, el grupo de Coudet acumula ya tres jornadas sin perder (contando con el empate sin goles rebañado en Mallorca) y presenta números de Liga de Campeones como visitante (fuera de casa solo el Real Madrid y el Betis lo superan). Son buenas credenciales para superar mañana a una Real que llega al partido en su momento más bajo desde que Imanol asumió la dirección del equipo.

Renato Tapia sufre un esguince en la rodilla izquierda y causa baja ante los donostiarras

Malas noticias para Eduardo Coudet acerca del percance sufrido por Renato Tapia en el duelo copero del pasado miércoles en Palma de Mallorca. Los servicios médicos del club confirmaron ayer que el internacional peruano sufre un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda cuyo alcance está por determinar. El jugador será sometido en los próximos días a pruebas médicas que permitirán acotar la gravedad del problema, aunque su baja en el partido de mañana contra la Real Sociedad se da como segura. Tapia se lesionó en los minutos finales del primer tiempo del duelo copero frente al Atlético Baleares en un mal gesto al estirar la pierna derecha para cortar un balón y dejar atrás la pierna de apoyo. Tras ser atendido en la banda por el doctor Juan José García Cota, jefe de los servicios médicos, continuó minuto y medio en el partido, hasta que el árbitro decretó el descanso. El peruano ya no salió al terreno de juego después del intermedio, siendo sustituido por Fran Beltrán. A la conclusión del encuentro, el entrenador del Celta, Eduardo Coudet, confirmó que el jugador no pudo seguir jugando porque se había lastimado la rodilla. A la espera del resultado de las pruebas, el hecho de que el próximo fin de semana no haya Liga debido a la disputa de la Supercopa de España favorece los intereses de los celestes que, en el mejor de los supuestos, podrían recuperar a Tapia para el duelo programado para el próximo 19 de enero contra Osasuna Renato Tapia no es la única baja con que cuenta Eduardo Coudet para el partido de mañana en Donostia. El técnico tampoco podrá disponer del argentino Augusto Solari, que sigue en proceso de recuperación de una rotura de fibras en la planta del pie derecho. Queda por ver si el preparador celeste puede contar con Rubén Blanco, baja a última hora para el partido copero por motivos no concretados, y Néstor Araújo, que no ha entrado en las dos últimas convocatorias tras su positivo en COVID. Tras perderse los dos últimos choques, el mexicano tiene opciones de ser de la partida.