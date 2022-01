“No hay muchas excusas que poner”, admitió Eduardo Coudet, decepcionado por la eliminación, aunque aportó algunos matices a la derrota, como el escaso rodaje de algunos jugadores que salían de lesiones o cuarentena. Lectura rápida y dolida, en todo caso, que realiza de manera inmediata, tras el encuentro, en la Radio Galega.

“El rival planteó un partido muy difícil. No jugamos bien. No hay muchas excusas que poner. Tenemos que mirar para adelante y pensar en el partido del sábado, que tenemos poco tiempo de recuperación”, comenta el entrenador argentino, que destacó la efectividad del Atlético Baleares. “Las dos llegada que tuvieron fueron goles. Nosotros tampoco generamos muchas situaciones. Fue un partido muy disputado, muy trabado”.

Coudet explicó algunas razones para la alineación que organizó. “Teníamos que utilizar a Thiago porque los delanteros venían con rodaje. Lo incorporamos el lunes a los entrenamientos. Después, a otros jugadores que tenían que participar. No es excusa, el rival nos ganó bien, pero sí desde la producción y la merma del juego esto afectó. No sé a qué hora llegaremos a Vigo hoy y vamos a estar justos para el partido ante la Real”, lamenta.

Coudet hizo también referencia a las sustituciones decididas en el descanso y en concreto a los problemas físicos de Tapia al intentar llegar a un balón en una de las últimas acciones de la primera mitad. “Tapia tuvo un problema en la rodilla. No iba a hacer el cambio. Thiago no podía hacer más de 45 minutos. Es el único delantero de referencia además de Mina. Se incorporó el lunes. Está falto de ritmo y es lógico. Lleva 21 días de lesión. Lo de Brais por Gabri era para tratar de buscar. No me gustó el partido. Se podía presentar así y nosotros teníamos la responsabilidad de marcar la línea de juego”.

“Obvio que queríamos pasar”, asegura. “Somos conscientes de las dificultades que tenemos con respecto a los demás. No llegamos con todos al 100% y tenemos que regular las cargas. No llegamos de la manera ideal a un partido y pensando en otro partido a dos días”.