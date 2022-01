El primer movimiento confirmado por el Celta en este mercado invernal es la salida de Miguel Baeza rumbo a Ponferrada. El centrocampista cordobés se marcha cedido a la Ponferradina hasta final de temporada para tratar de encontrar los minutos y la continuidad que de momento no ha encontrado en Vigo.

La Ponferradina milita en estos momentos en la Segunda División y es uno de los aspirantes a pelear por el playoff de ascenso. Es un equipo que permitirá a Baeza disputar minutos dentro de un entorno competitivo y ambicioso. No en vano, los castellanoleoneses llevaron el martes al Espanyol hasta la tanda de penaltis en su correspondiente eliminatoria copera.

𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🚨 Baeza jugará cedido en la @SDP_1922 hasta final de temporada. ¡Mucha suerte, Miguel! — RC Celta (@RCCelta) 6 de enero de 2022

Los de El Toralín no eran los únicos interesados en hacerse con la cesión del centrocampista cordobés, otros clubes de Segunda como el Zaragoza o el Mirandés también mostraron sus intenciones de conseguir al futbolista. Al final, primaron los deseos del jugador de salir hacia un destino en que que poder sumar los minutos que no tuvo en Vigo, donde solo participó en el primer partido de Liga y en dos eliminatorias de Copa frente al Ebro y el Andorra.

Orbelín Pineda ya vuela "emocionado" rumbo a Vigo

El mexicano Orbelín Pineda ya ha partido rumbo a Vigo para confirmar en los próximos días su fichaje por el Celta después de que Thiago Galhardo obtuviese esta semana la nacionalidad italiana. El club ya tiene hueco para inscribir a un extracomunitario más y ya no hay trabas para la contratación del campeón de la Liga MX. En declaraciones al diario Esto en Línea desde el aeropuerto, reconoció sentirse "emocionado" ante esta nueva etapa. "Me toca experimentar una nueva cultura y confío en que me irá bien", comentó. También confesó que habló con su compatriota Néstor Araújo sobre el Celta y que el central le habló muy bien del equipo vigués: "Espero dar mucho más de mí".

Galhardo consigue la nacionalidad italiana

Según informó ayer el Diario Marca, que cita fuentes consulares, el proceso de nacionalización lo llevó el propio futbolista, con ayuda de su representante y de su madre, que es abogada. Tras un complejo proceso en el que ha habido que superar no pocos trámites, Galhardo obtuvo el pasado martes la ciudadanía italiana, lo que permitirá al Celta liberar su plaza de extracomunitario.

Resta apenas el trámite de que el futbolista recoja su nuevo pasaporte en el consulado italiano en Madrid. Las otras dos plazas extracomunitarias las ocupan Renato Tapia y Franco Cervi, aunque el futbolista argentino está en trámites para obtener la nacionalidad portuguesa.