“Cien millones de ducados en picos, palas y azadones para enterrar a los muertos del enemigo. Ciento cincuenta mil ducados en frailes, monjas y pobres, para que rogasen a Dios por las almas de los soldados del rey caídos en combate. Cien mil ducados en guantes perfumados para preservar a las tropas del hedor de los cadáveres del enemigo. Ciento sesenta mil ducados para reponer y arreglar las campanas destruidas de tanto repicar a victoria...”. Así respondió el Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, a que Fernando el Católico le exigiese las cuentas de sus gastos en las campañas de Italia. Así responde Iago Aspas a quienes habían dudado de su rendimiento o sospechaban, tras su irregular arranque de temporada, que su declive se había iniciado: “Yo sigo haciendo lo mío”.

No son las cuentas del Gran Capitán, que es Manolo y lo hereda Mallo, aunque ayer Aspas portase el brazalete en su 250º partido como céltico. Son las suyas las cuentas del Rey, del máximo goleador del club en Primera División; su mejor jugador histórico o al menos imprescindible en cualquier debate al respecto. El moañés sigue batiendo registros célticos y generales. “Es el único futbolista español que ha marcado más de 30 goles y ha dado más de 30 asistencias de gol en las últimas cinco Ligas de Primera”, revela la cuenta de Twitter Afouteza e Corazón, con un total en ese lustro de 80 tantos y 30 asistencias. En una campaña en la que su rendimiento, en línea ascendente, aún dista de ser brillante, Aspas ya es el tercer mejor goleador de la competición y el segundo español, solo por detrás de Benzema y Juanmi.

Esos registros le deben rondar la mente cuando responde, tras el partido: “Como me dice Nolito, sácame los números aquí, cuando acabe la temporada, y sácame la libreta. Es lo que vengo haciendo los últimos años. Sigo haciendo lo mío, trabajando para ayudar a mi equipo como siempre hago. Y a final de temporada ya habrá tiempo de sacar la libreta y sacar las cuentas y los números”.

Y en esa mezcla de echar cuentas y aplazarlas también dirige su aritmética a lo colectivo: “Creo que en casa también hemos tenido muy buenos partidos y el fútbol no nos ha premiado con resultados. Nos estaba golpeando muy fuerte. Hoy hemos sabido aprovechar nuestra ocasión, estar bien juntos cuando ellos han tenido su arreón y no han tenido muchas ocasiones claras. Nosotros hemos tenido bastantes, como una de Santi al principio de la segunda parte. Estamos muy contentos y pensando en más. Este equipo tiene más fútbol que puntos para estar mucho más arriba”, calcula.

A Aspas le parece especialmente meritoria la victoria por la entidad del Betis: “Es un equipo muy bueno, sobre todo en su campo. Había visto el partido contra la Real, que le metieron cuatro goles teniendo un fútbol arrollador. Pero nosotros también tenemos buenos jugadores, que quieren el balón, que no les quema. Hemos dado un zarpazo muy bueno”.

“Hemos tenido algunas bajas en la convocatoria.”, recuerda además Aspas, repartiendo elogios desde su autoridad moral. “El equipo ha trabajado muy bien. Hemos puesto a Joseph de lateral derecho. Le doy la enhorabuena a Okay. No juega mucho, pero el chico entrena siempre muy bien, no dice una palabra más alta que la otra, comprometido… Son los jugadores que queremos, una plantilla unida y ahora a por más el miércoles en la Copa”. La del Rey también quizá por él. Es lo que sueña.