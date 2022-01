El entrenador del Celta, Eduardo, el Chacho, Coudet, se mostró “orgulloso” de sus futbolistas después de su victoria por 0-2 en el campo del Betis, pues resaltó que ha tenido “muchas dificultades” para componer la convocatoria y ha “necesitado la participación de todos”.

El preparador argentino elogió el comportamiento de sus jugadores en un encuentro condicionado por las bajas defensivas para obtener un triunfo ante un adversario de mucho talento en un campo en el que el cuadro celeste no sumaba tres puntos desde hace mucho tiempo. “Nos llevamos los tres puntos acá con un rival que juega muy bien y venía haciendo muchísimos goles. Son tres puntos más que valiosos”, afirmó en la conferencia de prensa posterior al choque el preparador argentino.

El técnico céltico se refirió a la baja a última hora del lateral diestro Kevin Vázquez, que había recibido al alta médica de su lesión hace unos días pero se cayó de la convocatoria debido a un problema gástrico. “Se levantó con un problema estomacal. Hasta el último momento no se recuperó. Tomamos la decisión recién acá en el vestuario y preferimos no ponerlo, porque no estaba bien”, relató.

Eduardo Coudet destacó la capacidad de sus futbolistas para sobreponerse a las bajas en un partido de la máxima exigencia. “Hacía mucho tiempo que no se ganaba en este campo”, recordó el preparador celeste, que expresó su confianza en que los resultados acompañen a partir de ahora el juego del equipo, que él considera que no ha conseguido los resultados que ha merecido. “El equipo está bien. No han acompañado los resultados, pero tiene ganas de remontar”, concluyó.