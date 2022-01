Manuel Pellegrini lamentó la ausencia de diez de sus futbolistas, “por diferentes motivos”, en el último entrenamiento del año, aunque espera “recuperar a algún jugador con molestias menores” para recibir al Celta en el Villamarín.

El entrenador del Betis dijo en rueda de prensa que, por ello, no confeccionó hasta ayer la convocatoria “después de hablar con los médicos y los jugadores”, y precisó que en el caso del meta Rui Silva, quien ha viajado a su país por el fallecimiento de su padre, el luso será quien decida “si anímicamente está“ para jugar.

Aparte del portugués, al entrenamiento del Betis faltaron el portero chileno Claudio Bravo; los defensas Miranda, Montoya, el senegalés Sabaly y el argentino Pezzella; los centrocampistas Joaquín, Rober, el marfileño Paul y el francés Fekir.

Pellegrini, sin embargo, ha recuperado al interior diestro Aitor Ruibal y al delantero Borja Iglesias –este último, según desveló el mismo, tras haber pasado el coronavirus– y se refirió al Celta como “un muy buen equipo que no ha tenido los resultados que esperaba”, aunque ha “visto todos sus partidos y merecían más”. Para el técnico santiaguino, su homólogo en el conjunto vigués, el argentino Eduardo Coudet, “tiene las ideas muy claras” e impone “un modo de jugar muy ofensivo”.También indicó que no cree que el Betis vaya “a participar en el mercado invernal, aunque no se puede cerrar uno a alguna cosa”, ya que considera que “el plantel está respondiendo bien a las exigencias”, si bien insistió en la improbabilidad de que “se vaya nadie ni de que llegue nadie”.

“No me cierro a nada, pero no creo que se haga nada. Lo que no podemos es debilitar el plantel porque estamos en tres competiciones”, añadió el preparador sudamericano.

Pellegrini espera que el lateral senegalés Youssuff Sabaly, inédito tras lesionarse en pretemporada, “esté listo en diez días”, cuando ya pueda “hacer entrenamientos completos”, y reiteró tras su renovación hasta 2025 que está “contento en el club y en Sevilla”, por lo que “era importante extender en el tiempo este proyecto” que consiste en “hacer crecer al Betis”.