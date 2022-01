El Celta, al asalto del Villamarín en un duelo marcado por el COVID

El Celta se propone cerrar esta tarde la primera vuelta del campeonato con su primer triunfo de 2022 frente al Betis (Benito Villamarín, 18.30 horas, Movistar Plus) y dar de este modo continuidad a la convincente victoria firmada en Balaídos frente al Espanyol antes del parón navideño. El choque contra los de Manuel Pellegrini se presenta lleno de retos para los celestes, que deberán superar a un adversario de muy buen pie y en gran momento de forma, que aspira a consolidarse en puestos de Liga de Campeones, pero también condicionado por la extensión de la pandemia y la aparición de brotes de coronavirus en ambos bandos. El COVID-19 ha golpeado con dureza al fútbol profesional español estas Navidades y el Celta y el Betis no han sido una excepción, tanto a la hora de preparar el partido como para conformar la convocatoria. Entre lesionados y positivos, Coudet ha contado a lo largo de la semana hasta con nueve bajas; Pellegrini ha tenido diez, aunque ambos confían en recuperar efectivos para el choque y poder armar un once competitivo. La convocatoria del Celta va a depender de los resultados de los test de antígenos a los que los jugadores aquejados de coronavirus se van a someter a primera hora de la mañana antes de emprender viaje a Sevilla. Según confirmó ayer tarde Coudet, solo los lesionados, Augusto Solari y Thiago Galhardo, están descartados para el choque. El resto de bajas dependerá del resultado de las pruebas, aunque el técnico céltico asumía que no va a poder recuperar a todos los que se han contagiado durante las Navidades y daba por hecho que tendrá que echar mano de algún futbolista del filial.

LIGA 1ª DIVISIÓN. 19ª Jornada 18.30h. Movistar LaLiga Estadio:Benito Villamarín Árbitro:iCésar Soto Gradoi(comité riojano) BETIS CELTA Año de fundación 1907 Presidente Ángel Haro Temporadas en Primera 49 Estadio Benito Villamarín 105 x 69 Capacidad 60.000 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Nº de socios 16.801 Temporadas en Primera 56 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 33 puntos 20 puntos 17 16 8 12 EN CASA FUERA FUERA EN CASA 5 5 2 3 Ganados 2 1 2 3 Empatados 2 3 6 2 3º 14º Perdidos GOLEADORES Aspas 8 Juanmi Willian José Fekir Borja Iglesias Álex Moreno Canales Pezzella Rodri Hermoso Domingos 11 5 4 3 3 1 1 1 1 1 6 Mina 2 Brais Álex Moreno 2 Kevin Denis Juanmi 1 Nolito Brais 1 Cervi Aspas Víctor Ruiz Aidoo W. Banquillo Rubén Blanco, Mallo, Murillo, Araújo, Fontán, Okay, Tapia, Baeza, Nolito, Gabri Veiga. Con este arduo panorama, tratará de apelar al Celta a sus buenos números como visitante para llevarse tres puntos en el campo de un adversario que solo ha cedido dos derrotas –ante el Real Madrid y el Sevilla– y un par de empates este curso. El Betis es también uno de los pocos equipos que la pasada temporada le ganó los dos partidos al Celta y llega al encuentro en un momento excelso de forma, pese a su derrota en San Mamés antes del parón navideño. El duelo frente al Athletic cortó una racha de cuatro victorias consecutivas de los verdiblancos, que quieren apelar a su fortaleza en casa para retomar su buena dinámica. Y el ambiente está asegurado. Se espera que la asistencia al Villamarín ronde los 45.000 espectadores, el máximo de aforo permitido con las restricciones de público impuestas en esta jornada por LaLiga. Pese a los problemas, el Celta debería poder formar un once bastante parecido al que ganó al Espanyol la pasada jornada en Balaídos. Las principales bajas afectan a las defensa, a la que regresaría Kevin Vázquez, ya recuperado de su lesión. El nigranés supliría a Mallo en banda derecha, mientras que Aidoo y el canterano Carlos Domínguez ocuparían el eje de la línea, con Javi Galán en el flanco izquierdo. Por delante de la zaga se situaría previsiblemente Fran Beltrán, precediendo a una línea de volantes ofensivos integrada por Brais Méndez (uno de los que ya ha superado el COVID), Denis Suárez y Cervi. Aspas y Mina conformarían la punta de ataque. No menos golpeado por el coronavirus está el Betis, que no ha podido contar con 10 futbolistas de la primera plantilla a lo largo de la semana. Entre lesionados y positivos, no se han entrenado esta semana el guardameta Claudio Bravo, los defensas Miranda, Montonay, Sabaly y Pezzella y los centrocampistas Joaquín, Rober, Paul y Fekir, mientras que Guido Rodríguez está sancionado. Pellegrini podrá recuperar sin embargo a Aitor Ruibal y Borja Iglesias, éste último tras superar el COVID. El portero Rui Silva, que recientemente tuvo que viajar a Portugal por el fallecimiento de su padre, deberá decidir si está en condiciones anímicas de jugar.