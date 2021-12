No le está siendo sencillo a Eduardo Coudet preparar el partido ante el Betis del próximo domingo. Por segundo día consecutivo, el argentino pudo planificar una sesión con todos los jugadores disponibles -el lunes entrenaron de manera individual-, pero no son muchos. La buena noticia es que tanto el miércoles como ayer, Kevin realizó entrenamiento progresivo con el grupo y lo normal sería que recibiese el alta médica antes de viajar a Sevilla. La urgencia tras los positivos de COVID en la plantilla ha hecho que el de Nigrán acorte los plazos de su recuperación, fijada inicialmente para tres semanas que se cumplirían justo antes del encuentro ante la Real Sociedad. Con él sobre el campo, fueron diez los futbolistas del primer equipo que se entrenaron ayer en la Ciudad Deportiva Afouteza.

La sesión estaba inicialmente programada para Abanca Balaídos, lugar al que suele acudir dos o tres días antes de un partido el plantel celeste para realizar un simulacro de partido y probar algunas de las estrategias diseñadas por el cuerpo técnico. Esta semana carecía de sentido debido a la falta de efectivos, por lo que el entrenamiento fue reprogramado para el complejo deportivo de Mos. Antes, como cada día, todos los presentes fueron sometidos a un test de antígenos.

De los nueve positivos que tiene el Celta, el club confía en recuperar prácticamente a la mitad para el duelo ante el equipo verdiblanco. Para el resto, los tiempos son muy ajustados pese a que el Ministerio de Sanidad aprobó recientemente que la cuarentena pasaba de los diez a los siete días para aquellas personas contagiadas. Hay que tener en cuenta que desde A Sede no confirmaron cuatro positivos hasta este martes. Con todo, es posible que entre hoy y mañana tres jugadores que hasta ahora han estado aislados en sus domicilios se incorporen a los entrenamientos y, si todo transcurre con normalidad, viajen con el resto de la expedición a la capital andaluza.

No lo va a tener sencillo Coudet para formar la línea defensiva, la más azotada por la lluvia de bajas. El más que posible regreso de Kevin alivia un poco, pero el daño en la zaga es bastante grande. El técnico de Buenos Aires apenas tiene centrales disponibles a día de hoy y deberá tirar de la cantera para reconstruir la zaga este domingo.

Los que están aprovechando la oportunidad estos días son los futbolistas del filial y del Gran Peña Celta C. El cuerpo técnico ha dado la oportunidad de incorporarse a los entrenamientos a Medrano, Fran y Gael, que ya habían estado esporádicamente en otras sesiones durante la presente temporada. El lateral incluso llegó a ir convocado a algún partido pero no tuvo minutos. Junto a ellos están los habituales Gabri Veiga y Carlos Domínguez, que ya son parte de la dinámica del primer equipo, y los juveniles Hugo Álvarez y Hugo Sotelo..

Vuelven a situar a Okay en la órbita de clubes de Inglaterra

El mercado de fichajes todavía no se abre hasta el próximo lunes pero hay un nombre que acapara el protagonismo en el Celta. El turco Okay Yokuslu, al que tanto el club como el entrenador le han abierto la puerta de salida, vuelve a recibir interés de equipos de la Premier League. Su entorno más cercano ha deslizado que hay varios equipos que se han interesado por el internacional otomano, que debería decidir su futuro en los primeros días de 2022. En las últimas horas ha surgido con fuerza el nombre del Fulham, en puestos de ascenso en la Championship, como uno de los conjuntos que más interés tienen en incorporar al mediocentro. La intención del Celta es poder recuperar la mayor parte de la inversión que realizaron por él y saben que en la Premier hay equipos con mucho poderío económico. Una operación como sería la del Fulham podría cerrarse en una cesión con opción de compra obligatoria en caso de ascenso. En el pasado ya se le relacionó también con Burleny, Watford, Brighton y West Bromwich, club donde militó los últimos meses de la pasada temporada. Lo que sí tiene claro Okay es que a corto plazo no regresará a Turquía pese al persistente interés del Galatasaray o del Trabzonspor, su antiguo club y que esta campaña lidera la liga con firmeza.