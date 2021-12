El rompecabezas del ‘Chacho’ Coudet

El Celta por fin pudo entrenar ayer con normalidad en la Ciudad Deportiva Afouteza, aunque lo que se vio sobre el césped tiene poco de usual. Coudet solo pudo contar con nueve jugadores del primer equipo, que suma hasta doce bajas entre positivos por COVID y lesionados. Los presentes realizaron una sesión en la que mezclaron carga física tras el parón de unos días por las vacaciones y entrenamiento con balón. También estuvieron los canteranos habituales más algún que otro miembro de los equipos B, C y Juvenil A. Hay que recordar que Onésimo dio descanso al filial hasta el próximo lunes, aunque varios futbolistas han tenido que interrumpirlo para ejercitarse con el primer equipo.

Las PCR a las que se sometieron el lunes todos los jugadores confirmaron los cuatro positivos que ya habían saltado por antígenos. Todos ellos son asintomáticos y están guardando la correspondiente cuarentena en sus domicilios. En total son nueve los afectados por COVID tras los primeros cinco casos conocidos la pasada semana. En el club son optimistas con la recuperación de varios de ellos y confían que al menos la mitad den negativo a finales de semana y puedan estar presentes en el partido del domingo contra el Betis. De no poder contar con ninguno, Coudet tendrá que tirar del filial no solo para llenar la convocatoria, sino para completar el once inicial. De momento el partido no corre ningún riesgo de suspenderse ya que LaLiga marca que los clubes deben tener al menos trece jugadores disponibles -entre primer y segundo equipo-, siendo uno de ellos portero y al menos cinco con ficha profesional, algo que cumple el Celta con cierta holgura.

No le queda más remedio al Chacho que adaptarse a la situación que tiene entre manos. La única buena noticia que ha recibido en las últimas horas es que ninguno de sus ayudantes es baja, por lo que aunque parezca una broma, ahora mismo hay casi los mismos integrantes del cuerpo técnico disponibles que futbolistas de la primera plantilla.

El mayor de los problemas a los que se enfrenta el argentino de cara al encuentro ante los verdiblancos es cómo reconstruir la zona defensiva, terriblemente golpeada por las bajas esta semana. Más de media docena de las ausencias ayer sobre el césped corresponden a la zaga. Tiene ahí un complicado rompecabezas Coudet, que en alguna ocasión ha optado por recolocar futbolistas de otras posiciones. Baeza y Solari, por ejemplo, tuvieron minutos en ambos laterales durante la pretemporada e incluso el jugador argentino se ha desempeñado en esa demarcación durante algunos minutos en partido oficial. También Fran Beltrán hizo sus pinitos en el costado derecho de la defensa y a Okay el club lo ve como una opción más para el centro de la defensa. No le va a quedar más remedio que inventarse alguna solución de emergencia.

Tampoco hay que descartar que ocupen los puestos de la retaguardia futbolistas del filial, aunque tan solo Carrique ha ido convocado esta temporada con el primer equipo y no llegó a disputar ningún minuto en LaLiga.

Pese a que todo indica que varios de los que ayer fueron bajas en el entrenamiento se subirán al avión el sábado con destino Sevilla, apenas tendrán sesiones junto al resto de sus compañeros durante la semana. Habrá que ver de que manera les afecta el parón y si el Chacho prefiere contar con jugadores con menos experiencia en la élite pero que sí han podido preparar el duelo con normalidad.

Si la defensa está ahora mismo muy afectada, el resto de zonas sobreviven como pueden dentro de la anormalidad que está viviendo el equipo. Con bajas en casi todas las demarcaciones, Coudet podría formar un centro del campo y una delantera bastante reconocible. Eso, claro está, siempre que no haya más ausencias en los próximos días, y es que los jugadores seguirán haciéndose test de antígenos antes de cada entrenamiento, tal y como marca el protocolo.

El Celta afrontará en apenas seis días tres partidos muy importantes ante Betis, Atlético Baleares y Real Sociedad y lo único que tiene claro Coudet es que ahora mismo no tiene nada claro.

El Betis anuncia seis positivos por Covid

El Real Betis, rival del Celta el próximo domingo, anunció el positivo de seis jugadores de su plantilla, que en la mayoría son casos que el club ya había detectado durante estos días de vacaciones navideñas. “Todos los profesionales afectados se encuentran en buen estado y aislados hasta que nuevas pruebas les permitan reincorporarse al grupo”, rezaba el comunicado del club verdiblanco. Los futbolistas disponibles se ejercitaron ayer por primera vez en la semana y lo hicieron de manera habitual tras superar las PCR a las que se sometieron. Además de las bajas que pueda tener por COVID, Manuel Pellegrini no podrá contar el fin de semana con el sancionado Guido Rodríguez.