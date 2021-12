Nada de lo que ocurrió ayer en la Ciudad Deportiva Afouteza puede catalogarse de normal. Primero porque cinco jugadores no acudieron al primer entrenamiento tras las vacaciones de Navidad al encontrarse aislados en sus respectivos hogares por dar positivo por COVID la pasada semana. Esa cifra, en una plantilla tan corta como la del Celta, es elevadísima y complica y mucho la preparación de los próximos partidos. Los jugadores disponibles se sometieron a test de antígenos y PCR para conocer su estado actual, y con los primeros controles saltaron cuatro nuevos positivos que no pudieron ejercitarse ayer. Todos están a la espera de conocer los resultados de la PCR -previstos para la pasada madrugada o primera hora de esta mañana- para conocer si estarán hoy a las órdenes de Coudet, pero en el club temen que el brote sea mucho mayor del esperado y los contagiados rocen la decena de casos, prácticamente la mitad del plantel.

Uno a uno y de manera escalonada para no juntarse en la entrada del complejo de Mos. Así fueron llegando los futbolistas que debían saltar al césped ayer para ejercitarse en solitario, aunque no todos lo pudieron hacer. Nada más llegar, todos los presentes en Afouteza se sometieron a una PCR y un antígeno. Un negativo en el segundo de los test autorizaba a que los jugadores pudieran entrenar de manera individual. Sin embargo, ayer varios obtuvieron un positivo y tuvieron que regresar a su domicilio a la espera de lo que determine la prueba PCR, mucho más fiable. El club difundió unas imágenes en las que se veía a Santi Mina, Denis Suárez, Iago Aspas, Solari o Kevin, que pudieron entrenar sin problemas.

La sesión, eso sí, fue muy breve para los allí presentes. La idea que maneja el cuerpo técnico es la de comenzar hoy a partir de las 12.00 horas la preparación del partido ante el Betis con un entrenamiento normal y en el que participen todos los jugadores disponibles, que podrían no ser más de diez de la primera plantilla además de varios integrantes del filial.

La encrucijada que tiene Coudet por delante es compleja. Dirige una plantilla corta, tiene tres lesionados, cinco positivos confirmados y puede que hoy otros tantos jugadores se tengan que quedar en casa guardando una cuarentena de aproximadamente diez días. No lo va a tener sencillo para programar entrenamientos de calidad ni para diseñar un once competitivo ante el Betis, que todavía no ha dado a conocer si en su plantilla hay casos de COVID. La última información al respecto desde el club verdiblanco fueron los positivos de Borja Iglesias y Andrés Guardado.

Los cinco futbolistas del Celta que permanecen en sus domicilios desde la semana pasada no presentan síntomas y lo normal sería que al menos tres de ellos estén disponibles el domingo, aunque prácticamente sin realizar ningún entrenamiento previo. Los que seguro no estarán son los que resulten positivos hoy.

En el horizonte del Celta, además del encuentro ante los sevillanos, está el partido de Copa de dieciseisavos de final contra el Atlético Baleares el 5 de enero y el de LaLiga contra la Real Sociedad el día 8 en San Sebastián. Precisamente el conjunto vasco ayer comunicó que hasta diez jugadores del primer equipo habían dado positivo y permanecían confinados en sus casas.

Si las bajas del Celta por COVID superan la decena, a los que habría que añadir los lesionados, el choque ante los verdiblancos podría peligrar, aunque no es sencillo que se aplace un partido en Primera o Segunda División. En la última normativa difundida por LaLiga, para que un encuentro no se pueda disputar un equipo debe presentar menos de trece jugadores disponibles entre primer equipo y filial, de los que al menos uno debe ser portero y cinco tener ficha profesional. Además, hasta marzo todos los clubes pueden solicitar el aplazamiento de un partido, pero a partir de ahí se le dará por perdido.

Los resultados de las PCR arrojarán algo de luz hoy, pero en el club se temen que el brote conocido el pasado miércoles se descontrolase y el número de positivos no se puedan contar con los dedos de las manos. El futuro cercano del equipo depende en buena medida de lo que digan los test hoy.

Un futbolista está aislado en su país

El protocolo que tienen que seguir los jugadores que dan positivo es el mismo que el del resto de ciudadanos. Todos ellos deben aislarse en sus domicilios y cumplir una cuarentena de diez días o tener al menos dos negativos en una PCR. Los futbolistas del Celta que fueron contagiados la pasada semana se encuentran desde entonces en sus casa y la mayoría volverán a final de semana a la dinámica de grupo. Pero no todos. Uno de ellos aprovechó los días libres concedidos por Coudet para viajar a su país y pasar la Navidad con su familia. Al ser positivo, deberá regirse por la normativa de su destino y no podrá regresar hasta que las autoridades locales le den permiso.