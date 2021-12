La encrucijada del Celta con Nolito

Nolito vive feliz su segunda etapa en Vigo. El gaditano recaló por segunda vez en el club hace año y medio con el objetivo de lograr una salvación que por aquel entonces no estaba asegurada. De conseguirla, tenía asegurado una temporada más y otra opcional, que es la que está disputando en la actualidad. El jugador de 35 años finaliza su contrato con el Celta el próximo mes de junio y de momentos las conversaciones para abordar su futuro están en punto muerto. Independientemente de la decisión que tome el club, el futbolista será libre de negociar su futuro con otros equipos a partir del 1 de enero.

De todos los futbolistas del primer equipo con contrato en vigor, el de Nolito es el único que concluye dentro de medio año. En A Sede todavía no han tomado una decisión firme sobre qué pasará con el jugador, aunque ahora mismo la balanza se inclina a no ofrecerle un nuevo contrato más allá del 30 de junio. Por su parte, el gaditano ha dejado claro que es feliz en Vigo y que pese a su edad, no tiene pensado colgar las botas en 2022. También ha manifestado que su deseo es continuar en el Celta, el club que más feliz le ha hecho en toda su carrera.

El tema económico jamás sería un impedimento para él, como tampoco lo fue en 2020, cuando firmó procedente del Sevilla con una sustancial rebaja de sus honorarios. Ni siquiera la duración del contrato será uno de los temas que pueda generar conflicto en una hipotética negociación, ya que Nolito aceptaría un solo año. La pelota está en el tejado del Celta, que tiene que decidir si quiere seguir contando con el jugador más allá de la presente temporada.

Es el único futbolista que ha disputado todos los partidos esta temporada

Una de las claves que puede jugar en contra del ‘9’ celeste es la llegada este mes de enero de Orbelín Pineda. El internacional mexicano, uno de los mejores futbolistas de su país y que está llamado a ser uno de los líderes del Celta en los próximos años, se desenvuelve en su misma posición. Su fichaje suma un nuevo inquilino a la banda izquierda del ataque celeste, que en la actualidad ya tiene a Cervi, Baeza y el propio Nolito como opciones.

Mientras tanto, la confianza de Coudet en Nolito es absoluta. Desde la llegada del argentino, el andaluz tan solo se ha perdido dos partidos de LaLiga, y en ambos estaba lesionado. Esta temporada, además, es el único futbolista de la plantilla que ha tenido minutos en todos los partidos oficiales -los dieciocho de LaLiga y los dos de Copa del Rey-.

Lo que sí ha disminuido es su aportación ofensiva. En la última campaña Nolito firmó siete goles y seis asistencias en la competición doméstica, mientras que en la presente, con casi la mitad del calendario completada, apenas firma un tanto anotado contra el Barça.

Las próximas semanas serán fundamentales para ver si ambas partes se sientan y prolongan su vinculación o si por el contrario la segunda y última etapa de Nolito en Vigo acaba dentro de seis meses.