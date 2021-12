El Celta recibió ayer una buena noticia de manera inesperada. Milovan Rajevac, seleccionado ghanés, hizo pública su convocatoria de 33 jugadores que iniciarán hoy mismo en Catar un stage de casi tres semanas para preparar la próxima Copa África, y en ella no está Joseph Aidoo, por lo que el central del equipo vigués no disputará el torneo con su combinado nacional y no se perderá un buen puñado de partidos con el Celta. La no citación, que impide al zaguero intentar levantar un título con su país, es una bendición para Coudet, que ya daba por hecho que se iba a quedar sin uno de sus mejores jugadores durante varias semanas.

La ausencia de Aidoo en la lista de Rajevac pilló por sorpresa a muchos ayer en el club tras haber acudido a las últimas convocatorias. Sin embargo, algo cambió tras la última de ellas, donde la selección africana consiguió acceder a la última eliminatoria previa al Mundial de Catar. En aquella ocasión, el central del Celta fue titular en el primer partido del parón internacional de noviembre ante Etiopía, donde cometió un grave error que significó el gol del empate de su rival, lo que obligó a Ghana a jugársela a vida o muerte contra Sudáfrica. En ese segundo encuentro Aidoo ya no fue de la partida y su selección logró vencer el partido. En la convocatoria anunciada ayer están todos los pesos pesados del país africano, entre los que destacan Thomas Partey, Baba, Amartey, Wakaso, Ayer y Suleymana. Todos los jugadores iniciarán hoy mismo la concentración en Doha, donde disputarán hasta tres amistosos antes de iniciar el campeonato en Camerún. Para Aidoo es un golpe duro tras haber sido convocado en los últimos tres parones de selecciones. El Celta es el gran beneficiado de la decisión de Rajevac. Tras dos campañas en las que fue entrando y saliendo de las alineaciones de los diferentes entrenadores y después de ver como Coudet apostaba por la pareja Murillo-Araújo desde su llegada, Aidoo vive en la actualidad uno de sus mejores momentos desde que fichó en verano de 2019. Desde que el entrenador argentino optó por él como titular ante el Sevilla, el rendimiento del ghanés ha ido en aumento partido a partido. Cada vez más seguro con el balón en los pies, Aidoo ha conseguido limitar los errores en la salida de balón, su gran debe desde su llegada. Imponente en el uno contra uno, el central africano ha cometido varios errores de bulto por exceso de relajación que han costado puntos, el último de ellos esta misma temporada ante el Athletic. Coudet le pidió entonces mayor concentración, sabedor de que sus condiciones físicas le convierten en un defensor diferencial. Y Aidoo aprendió la lección. De los últimos diez partidos de Liga, el ghanés ha sido titular en nueve de ellos, relegando al banquillo a Jeison Murillo, habitual en el once desde su llegada a Vigo. El ‘16’ del Celta se ha ganado también a la afición. Discutido en muchas ocasiones por los seguidores, cada vez son más los aficionados que se rinden ante sus buenas actuaciones. El último encuentro ante el Espanyol es solo una muestra de lo que puede ofrecer. Ante uno de los mejores delanteros del campeonato como es Raúl de Tomás, Aidoo consiguió anularle en todas las acciones, evitando ser regateado durante todo el encuentro y ganando absolutamente todos los duelos que disputó. Le vendrá bien al Celta su presencia durante un mes de enero cargado de partidos. En A Sede se temían que se pudiera perder entre siete y diez encuentros, algo de lo que ya no se tendrán que preocupar por el momento. Doblemente golpeado por el COVID Joseph Aidoo, es, sin duda, el jugador del Celta más afectado por el COVID. El central africano decidió no vacunarse y hasta la fecha ya se ha contagiado en dos ocasiones distintas. La primera de ellas fue en octubre de 2020, poco después de una concentración con su selección nacional, y le hizo perderse dos partidos de liga ante Atlético de Madrid y Levante. La segunda vez es mucho más reciente. En la previa del encuentro ante el Cádiz este septiembre, Coudet anunciaba que el defensor había vuelto a dar positivo y por lo tanto sería baja ante los gaditanos. El ghanés tampoco estuvo en la convocatoria contra Levante y Granada, y volvió al banquillo frente al Elche. A partir de entonces lo ha jugado casi todo como titular, siendo además uno de los futbolistas más destacados. El idioma, un ‘hándicap’ cerca de resolverse Una de las mayores dificultades que ha tenido Aidoo desde su llegada a Vigo ha sido la del idioma. El central tan solo se comunicaba en inglés con sus compañeros y entrenadores, y aunque son varios los futbolistas que podían conversar con él, con otros los diálogos eran mucho más complicados. Esa falta de fluidez con el castellano también le limitaba sobre el terreno de juego al requerir en muchas ocasiones de frases o palabras rápidas para realizar correcciones o avisar de la presencia de un atacante rival. Aidoo, de la mano del club, quiso ponerle remedio a a este hándicap y empezó a dar clases de castellano con una profesora particular que, en muchas ocasiones y antes del inicio de la pandemia, acudía hasta A Madroa. En la actualidad el ghanés ya se suelta mucho más con el idioma y, sobre todo, entiende muchas cosas de las que le dicen el Chacho y sus compañeros.