Fran Beltrán se ha erigido por segundo mes consecutivo como el mejor jugador del equipo tras la votación que realizó la afición celeste en los diferentes canales del club. El de Seseña, que vive su mejor momento desde que recaló en el Celta en verano de 2019, no pudo ocultar su satisfacción ante los micrófonos de Celta Media cuando recogió el galardón que entrega Estrella Galicia. “Es un reconocimiento al trabajo y estoy muy agradecido porque quiere decir que las cosas por mi parte se están haciendo bien”, recalcó el centrocampista.

El internacional sub 21 no solo ha mejorado el ratio de minutos sobre el terreno de juego, sino que se ha convertido en una de las piezas clave en el centro del campo para Eduardo Coudet, relegando al banquillo en algunos encuentros a jugadores de la talla de Renato Tapia o Denis Suárez. “Yo me siento muy a gusto y creo que en el campo se ve reflejado. Lo que tengo que hacer es seguir así, ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda y conseguir que el celtismo esté orgulloso de nosotros”, apuntó.

Beltrán quiso poner en valor la victoria del pasado viernes ante el Espanyol, que se la dedicó a una afición que “siempre nos está apoyando”, y destacó la mejoría del equipo en los últimos dos partidos ligueros. “El equipo siempre ha tenido la idea y nosotros siempre hemos trabajado al máximo. En estos últimos partidos se está viendo al Celta que queremos todos, el que lucha cada balón como si fuera el último y creo que sí seguimos así podemos dar muchas alegrías”, señaló.