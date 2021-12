La mitad del celtismo se aleja de Balaídos

En cada retransmisión televisiva de los partidos del Celta como local la imagen que se proyecta es la de una grada de Tribuna medio vacía. Bien es cierto que tiene mala suerte el club vigués con el tiro de cámara de los operadores, ya que son muy, muy pocos los equipos del fútbol español que tienen a la vista de todos los espectadores su bancada más cara durante los encuentros que se ofrecen por la pequeña pantalla. Sin embargo, la realidad del estadio situado en la parte baja de Manuel de Castro es la misma en el resto de gradas. La pandemia ha hecho mucho daño a los equipos en el número de espectadores que acuden a sus localidades, pero el caso del Celta es especialmente dramático. En menos de dos años, justo el tiempo en el que llevamos conviviendo con el COVID, Balaídos ha perdido, de media, algo más de la mitad de aficionados en sus gradas (50,5%), una cifra sin parangón en el fútbol nacional y que atiende a diferentes y diversos motivos.

El más importante de todos, y del que no se escapa ningún club, es el relacionado con el virus, que paralizó la competición en marzo de 2020 e impidió el regreso de público a los campos hasta mayo de este mismo año, cuando LaLiga, con el visto bueno de Sanidad y las diferentes comunidades autónomas, permitió la presencia limitada de hinchas en las dos últimas jornadas de la pasada temporada. Es una realidad que muchos aficionados asiduos a sus localidades siguen teniendo miedo a poder contagiarse en un estadio, donde es obligatorio llevar mascarilla en todo momento pero en el que se juntan miles de personas antes, durante y después de los encuentros.

Así, salvo Osasuna, que disfruta de un estadio totalmente remodelado, todos los clubes españoles han perdido espectadores en sus gradas desde hace dos temporadas, aunque ninguno como el conjunto vigués, que acusa una caída del 50,5% de espectadores. Le siguen Alavés (45,7%) y Valencia (40,7%). Los equipos que menos han notado este vacío son el Villarreal (19,5%) y el Real Madrid (21%).

Además del COVID, existen otros motivos exclusivos del Celta y que permiten explicar este descenso de público. En alguno de ellos tiene responsabilidad el propio club y en otros es una víctima más. Lo que sí queda de manifiesto es que todos van en contra de una afición que ha dejado de acudir de manera numerosa a animar a su equipo.

Son muchas las voces que se escuchan desde el celtismo quejándose de la gestión con los abonados por parte de los dirigentes celestes en las últimas campañas. La gota que colmó el vaso de la afición fue cuando hace poco más de un año el Celta anunció una polémica cuota de 50 euros para que todos los socios pudiesen conservar su número de abonado y asiento en el estadio.

Aquello caldeó los ánimos de una hinchada que entendía que lo normal, sabiendo que casi con total seguridad no volvería a poder ver un encuentro del Celta en casa en toda la temporada, era no cobrar ningún tipo de cuantía hasta que las autoridades sí permitiesen la asistencia. No lo vieron así en A Sede, que defendieron, también con razón, que otros equipos del fútbol español habían tomado medidas similares e incluso más caras.

Tampoco ayudó a la reconciliación de las partes que este año el club eliminase los descuentos de accionista y familia numerosa a cambio de descontar los citados 50 euros en el precio habitual del carné. Muchos socios denunciaron que el cambio les suponía un mayor desembolso en el abono y que además, en esta campaña no había la opción de financiar el pago.

En este sentido se posicionaron el entrenador Eduardo Coudet, y la hija del presidente, Marián Mouriño. Aunque con distinto punto de vista. “Cuando la gente nos acompaña, nosotros vamos. Si vos pensás que las entradas están caras, las bajaremos”, apuntó el argentino tras el encuentro ante el Barça. Apenas dos horas después, la hija del máximo mandatario fue clara en redes sociales. “Prefiero un Balaídos celeste que un Balaídos lleno, que estén los que tienen que estar, los de siempre, los que animan y los que sienten los colores “, escribió.

Lo que sí está en contra de los intereses de la afición y del propio Celta es toda la polémica que rodea al estadio. Con la grada de Marcador en obras por muchos meses, los abonados de esa parte del estadio han sido reubicados en Río Alto o Gol, lo que les genera mayor incomodidad. Además, el hecho de que el estadio esté a medio hacer provoca que en días como el del partido ante la Real Sociedad, donde cayó una importante cantidad de lluvia, los aficionados de Tribuna Alta y Baja se mojen. El Concello, respecto a esto, se limita a decir que el problema quedará resuelto cuando se acaben todas las gradas, pero para ello quizás falten tres o cuatro años.

Por último, también aparecen como un inconveniente los horarios a los que está siendo sometido el equipo vigués. De los diez partidos disputados hasta la fecha en Balaídos, cuatro han caído entre semana, unos días muy perjudiciales para que acudan al estadio niños, trabajadores o aquellos aficionados que son de otras localidades y que necesitan llegar por carretera a Vigo.