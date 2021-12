El Celta B afronta esta mañana un partido que puede marcar el futuro cercano del filial. Los de Onésimo visitan el municipal Ciudad de Tudela para medirse al Tudelano, colista del grupo, en lo que será el último partido del año antes de las vacaciones de Navidad. De conseguir la victoria, el conjunto celeste rozará los puestos de playoff a Segunda División y, sobre todo, pondrá tierra de por medio con los últimos lugares de la clasificación, una situación tranquila que permitirá jugar más tranquilo a un equipo bastante joven.

Su rival de hoy es el peor equipo del grupo y no conoce la victoria. En 16 partidos disputados acumula cinco empates y once derrotas, un pobre bagaje que le hace muy complicada la salvación, aunque no se resisten a poder lograr una racha positiva que les acerque a sus oponentes más cercanos. Será un encuentro especial para el Tudelano, que anunció esta semana que el choque ante el filial céltico servirá para rendir homenaje a su capitán Fernando Delgado, que colgará las botas tras el partido.

El Celta B quiere aguarles la fiesta y demostrar que la diferencia en la tabla no es casual. Onésimo cuenta con la baja de Íker Losada, que sufrió una lesión muscular hace varias jornadas y todavía no se ha recuperado. Además, no podrá contar con Carlos Domínguez ni Gabri Veiga, ya en dinámica con el primer equipo y que parece que no regresarán al filial.

El once que presente el técnico vallisoletano será muy parecido al que ganó hace una semana en Barreiro al Talavera. Será una buena oportunidad para jugadores como Alfon, Lautaro o Miguel Rodríguez, que partido a partido están mostrando su mejor versión sobre el terreno de juego.