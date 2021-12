De forma casi exclusiva, el turno de ruegos y preguntas –por lo general el más animado de las juntas de accionistas– estuvo protagonizado por las quejas acerca del trato que el Celta dispensa a sus abonados, la política de precios y la atención a los socios. Las protestas tenían siempre el mismo hilo conductor: lo mucho que a veces están dispuestos a dar los abonados y lo poco que en ocasiones reciben del club en forma de atención y cariño.

A diferencia de otras ocasiones en las que Carlos Mouriño solía enrocarse más en su postura, ayer el presidente del Celta mostró un tono más conciliador e incluso realizó un ejercicio de autocrítica: “Tratamos de mejorar y vamos a realizar un nuevo intento. Hemos traído a una persona relevante en equipos importantes y experiencia para reconducir la situación. Seguro que hay soluciones pero no las hemos encontrado. Vas adoptando medidas, pero no siempre aciertas. A veces pasa que no son las convenientes o las adecuadas. Nos equivocaremos,pero la convicción de ayudar al socio no lo vamos a cambiar. Nos ha costado mucho encontrar a la persona que esperemos nos ayude a reconducir todo esto. Pero no tomamos jamás medidas pensando en molestar al socio sino porque creemos que pueden funcionar. Eso no significa que sean buenas medidas o que los socios las aprueben. Ojalá consigamos en la próxima asamblea mejorar en ese sentido”.

Aunque en las intervenciones se detallaron algunos asuntos, Mouriño evitó entrar en detalles e insistió en el concepto general que les ha llevado a incorporar a Raúl Rivas como responsable social: “Tenemos cosas que corregir, estamos en ello. Nuestra intención es hacerlo. Ponemos medios para ello. No tenemos que ser diferentes a otros medios u otras empresas en este sentido aunque en el fútbol el sentimiento es distinto. Podemos traer al mejor director o al mejor jugador y acertaremos con él o no. En esas correcciones iremos perdiendo el tiempo. Iremos probando, haciendo cosas. No nos pueden decir que estamos parados. Nos debéis dar el mínimo margen. Así como vosotros queréis al Celta lo queremos nosotros. El asunto es unir nuestra forma de entender las cosas. A ver si poniendo de vuestra parte y de la nuestra podemos unir las cosas y mejorando. Trataremos de modificar cosas”.

A diferencia de anteriores juntas, esta vez las deficiencias de Balaídos no fueron un punto esencial del debate. Un accionista se quejó de la falta de un ascensor y el presidente se limitó a despachar el asunto con un “en esa discusión del estadio no quiero entrar más. Ojalá pudiésemos arreglar más cosas, no solo eso a lo que usted se refiere. No está en nuestras manos, depende de otros y no podemos hacer más”.