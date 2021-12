El del Espanyol no es un partido más para la afición celeste. El nombre del conjunto catalán provoca en los aficionados un doble sentimiento que no tiene réplica con otros equipos del fútbol español. Cada celtista que echa la vista atrás para recordar los enfrentamientos ante los pericos puede sentir esos años de vida perdidos por la tensión de la batalla. Noventa minutos que para muchos duraron años, tanto en 2013 como en 2020. Un sufrimiento que en ambos casos terminó en final feliz, aunque el recorrido hasta allí fue bien distinto.

Hace algo más de ocho años el Celta disfrutaba de su primera temporada en Primera División después de pasarse un lustro en la segunda categoría. Lo hacía, además, con una plantilla plagada de canteranos. El sentimiento de unión entre equipo y afición era total. Aquel Celta se plantó en las últimas dos jornadas del campeonato con pírricas opciones de salvar la categoría -el famoso 4%-, que fueron en aumento tras la victoria en Valladolid en el penúltimo choque de LaLiga.

Visitaba Balaídos en la última fecha un Espanyol que no se jugaba nada. El equipo vigués necesitaba ganar y esperar a que el Deportivo, que recibía a una Real Sociedad lanzada, no lo hiciese. Todo se puso de cara en cuestión de minutos, los que pasaron desde que Iago Aspas puso en bandeja el gol a Natxo Insa hasta que Griezmann, con más suspense del recomendado para cualquier corazón, anotó el 0-1 en Riazor. No se sabría decir que gol se gritó más en Vigo, que a última hora de la tarde celebraba una permanencia agónica pero vital para el futuro de la entidad.

Este año el club celebra diez campañas consecutivas en Primera División, la tercera mayor racha de su historia. No se entenderían sin aquel duelo ante el Espanyol ni el vivido hace poco más de dos años en el RCDE Stadium ante el mismo rival.

En aquella ocasión el Celta llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo. No tenía que tirar de transistor para saber lo que ocurría en otros campos. Llegó al encuentro envuelto en un mar de dudas provocadas por los anteriores resultados adversos y con una plantilla que cada vez creía menos en su entrenador. Y el partido fue un espanto. El equipo vigués no lograba imponer su necesidad a la de un Espanyol que ya estaba descendido. Los minutos iban pasando y jugadores, cuerpo técnico y todo el celtismo en general torcieron su mirada hacia lo que estaba ocurriendo en Butarque, donde el Leganés empujaba ante el Real Madrid para lograr una victoria que le permitiese adelantar al Celta.

Y hubo milagro. Bueno, hubo dos milagros. El primero fue cuando el árbitro del VAR de aquel derbi madrileño no quiso ver una mano de Jovic en área propia, tan clara como involuntaria, pero mano. El segundo llegó en el descuento. Óscar, su jugador más talentoso, condujo una contra que le dejó en el punto de penalti completamente solo y con todo a favor para certificar el 3-2 definitivo. En aquel momento se paró el mundo para el celtismo, que cuando levantó la cabeza y abrió los ojos vio el balón del mediapunta del equipo pepinero en la grada. Aquello acabó bien, pero los corazones celtistas todavía andan al tran-tran desde entonces.