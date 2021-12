Eduardo, el Chacho, Coudet afronta la complicada eliminatoria copera frente al Andorra con la lección aprendida de lo vivido el pasado curso en Ibiza, un adversario de similar nivel que pasó de ronda goleando a los celestes. “El año pasado nos tocó un rival con condiciones parecidas, pero espero que nos haya servido de experiencia”, advirtió en la rueda de prensa previa al choque el preparador argentino, que espera que el Celta esté a la altura del envite. “No va a ser un partido fácil, pero creo que nos podemos adaptar y lo tenemos que disputar de otra manera. Ojalá la experiencia nos haya servido”, precisó el Chacho.

El preparador argentino se mostró, en todo caso, optimista y muy claro sobre el talante con que su equipo afronta la cita. “No podemos quedarnos con un mensaje negativo. Trato de buscar lo positivo, lo bueno y pensar que las cosas van a salir bien. Trataremos de adaptarnos de la mejor manera. No fuimos muy favorecidos por el sorteo, pero no tocó así y tenemos que ir, jugar y hacer un buen partido”, manifestó.

Seguramente la mayor dificultad que tendrá que superar el Celta es el terreno de juego, pues el choque se disputará sobre hierba sintética, una superficie a la que sus jugadores no están acostumbrados y que favorece al equipo de menor calidad técnica. “Es un factor desfavorable por la falta de costumbre y se suma al clima. Tienes que adaptarte a otra manera de jugar porque el bote no es natural. En Brasil también me ha tocado jugar en superficies sintéticas y por más que digamos que son mejores los campos, siguen siendo muy diferentes y condicionantes. No me gustan”, apuntó. “Hay que estar mucho más atentos a las segundas pelotas y los piques [botes] son muy diferentes. Es una desventaja, pero tenemos que competir y hacer un buen partido”, alertó.

Coudet no escatimó elogios hacia el adversario. “Es un muy buen equipo, un equipo que intentar jugar y lo hace bien. Tiene una idea muy clara de su entrenador y la lleva a cabo de gran forma. Trataremos de hacer nuestro partido para clasificarnos”, observó.

El entrenador del Celta ha incluido en la convocatoria a Santi Mina, quien en la reciente cita liguera frente al Mallorca sufrió un traumatismo craneal que le obligó a retirarse del campo. “Por suerte solo fue un susto”, aseguró sobre el balonazo en la cara recibido en Mallorca por el delantero.

Pese al retorno de Mina y las bajas de Augusto Solari, Okay y Iago Aspas, Coudet destacó la necesidad de “dosificar” sus efectivos pensando en el próximo compromiso liguero frente al Espanyol.