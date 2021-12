“El fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan once contra once y siempre gana Alemania” dijo Lineker en 1990. Más allá del sentido humorístico de la frase, el genial delantero inglés quería mostrar su lamento por la derrota que había sufrido su selección ante el combinado teutón en las semifinales del Mundial de aquel año. Bien podría el Celta actualizar dicha expresión a algo parecido a: “El fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11 y a nosotros siempre nos toca una meteorología de lo más extraña”. Y no exagerarían.

En lo que va de temporada, el equipo vigués ha tenido que competir contra los equipos rivales y contra las inclemencias del tiempo. Lluvia, viento y nieve se han cruzado en su camino, y no siempre ha salido favorecido. El próximo partido también estará marcado por la meteorología, y es que en Andorra el próximo martes se esperan temperaturas cercanas a los 0 grados a la hora de partido, aunque no hay riesgo de nevada al proyectarse cielos despejados durante toda la jornada. No está teniendo fortuna el Celta con los factores externos que rodean sus encuentros. El conjunto celeste, que quiere ser protagonista de los partidos, llevar la manija de los mismos y bajar el balón al suelo para mover la pelota con rapidez de un lado a otro en busca de la portería contraria, está chocando contra el tiempo, que se está convirtiendo en uno de los defensas más difíciles de superar. Además, todas las inclemencias han llegado en el último mes y medio. La primera de ellas fue ante la Real Sociedad en la jornada 11. Aquel día, un intenso aguacero acompañó a los jugadores de ambos equipos durante casi todo el partido. También a los aficionados presentes en Balaídos, que apenas se pudieron refugiar de la lluvia en las gradas. El Celta firmó entonces una de sus mejores actuaciones del año, convirtiendo a Ryan en héroe en San Sebastián al detener numerosas ocasiones. Un error, uno más, esta temporada, posibilitó que el conjunto vasco se adelantase en el marcador y finalmente se llevase la victoria. Los futbolistas celestes lo intentaron, pero en el tramo final el césped comenzó a estar impracticable y tiraron de más corazón que cabeza. Cuatro jornadas después, hace apenas dos semanas, la protagonista fue la nieve. El encuentro entre Alavés y Celta, fijado a las 14.00 horas, comenzó con tímidos rayos de sol que nada hacían prever lo que pasaría a continuación. Poco a poco el cielo fue cambiando a un color gris y, cuando los jugadores volvieron de vestuarios tras el descanso, se encontraron con copos de nieve sobre sus cabezas. Poca cosa, pensaron algunos. Estaban equivocados. Con el paso de los minutos la intensidad de la nevada fue en aumento y el césped se tiñó de color blanco. Los futbolistas sufrieron los efectos del hielo y hasta Iago Aspas ejecutó de la peor manera posible un penalti a favor ante el riesgo de resbalón. Por suerte, aquel día el equipo de Coudet consiguió los tres puntos. La última ocasión en la que meteorología interfirió en un partido del Celta fue este pasado viernes en Mallorca, a donde llegó la expedición celeste esperando encontrar buena temperatura. La había, eso es cierto, pero también un vendaval que condicionó todo el encuentro. Con rachas de más de 70 kilómetros por hora, era imposible efectuar cualquier envío en largo o ejecutar una jugada de estrategia. El balón volaba decenas de metros más de lo previsto. Aquí los equipos se limitaron a salvar los muebles y firmaron un empate que bien pudo ser victoria visitante si hubiesen aprovechado alguna de las ocasiones de las que disfrutaron. Las siguientes paradas son Andorra, donde la temperatura en nada se va a aparecer a la disfrutada en el archipiélago balear, y Balaídos, donde las previsiones apuntan a una jornada tranquila. El Celta y sus aficionados cruzan los dedos para que así sea.