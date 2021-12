El Celta se mantuvo en pie y ya es bastante. Sin apenas delanteros tras perder en el arranque a Santi Mina y en medio del vendaval que convirtió su visita a Mallorca en una pesadilla, el equipo vigués resistió de forma decorosa y se hubiera llevado la victoria si en los últimos minutos hubiese acertado en alguna de las ocasiones que fabricó en su oleada final. Justo cuando el viento concedió una pequeña tregua fueron los de Coudet los que comenzaron a soplar. Sobró intención y valentía, pero faltó acierto para premiar su mejor adaptación al elemento atmosférico con el que tuvo que lidiar en esta ocasión. Si hace dos semanas fue la nieve de Vitoria, en esta ocasión le tocó el irritante viento de Palma de Mallorca. Y resistió demostrando una vez más que lejos de Balaídos es capaz de encontrar la forma de responder a cualquier desafío.

Los primeros minutos del Celta fueron un rosario de accidentes. Golpes, errores, pelotazos. Casi todos cayeron en el saco de Santi Mina que abandonó el campo a los veinte minutos tras ser fulminado por un disparo rival que golpeó su cabeza y le dejó seco sobre el césped. A esas horas Coudet ya tenía claro que había elegido un mal día para dejar de fumar. El Celta, que llegaba con delantero y medio a Palma de Mallorca –por la baja de Aspas, la escasez propia de la plantilla en esa posición y la decisión difícil de entender del técnico de no completar el vuelo chárter con ningún muchacho de la cantera– se veía condenado a jugar lo que restaba de partido con medio Galhardo ya que el brasileño se recuperó a última hora de la lesión muscular que le apeó de la última cita. Un panorama desolador. Pero ahí salió el Celta que mira de frente a los problemas y encuentra la manera de sobrevivir. Su versión visitante. Lejos de casa siempre da con una solución a los desafíos que no sabe manejar en Balaídos. Ayer entendió con rapidez lo que pedía la noche: minimizar riesgos, jugar la pelota por abajo e ir a muerte a por los balones divididos porque cualquier pelota, por inocente que pareciese, era susceptible de transformarse en una amenaza. En ese terreno delicado emergió la figura de Renato Tapia. En medio de semejante alboroto, de esa oleada de imprecisiones y de vuelos caprichosos del balón, el peruano se adueñó del medio del campo con una autoridad asombrosa. Tapia estuvo siempre en el punto exacto de un escenario donde era difícil medir cualquier entrada porque el balón solo obedecía a la lógica que imponía el viento. Su trabajo permitió al Celta manejar el partido sin agobios e incluso acercarse al gol por medio de Galhardo, quien poco antes del descanso se encontró un balón muerto tras una falta lanzada por Denis y su remate fue despejado por Reina. La acción del brasileño fue el único atisbo de peligro de un primer tiempo delirante y que podría abrir el debate sobre las condiciones en las que un partido se puede disputar o no.

La teoría de que el Mallorca, con jugadores menos dotados técnicamente que el Celta, podría adaptarse mejor a las condiciones del partido, tuvo vigencia solo al comienzo del segundo tiempo. Los minutos en los que el bando de Coudet asimiló la dificultad que entrañaba tener el vendaval a favor, circunstancia que impedía jugar al espacio porque cualquer pase en largo se convertía en una canallada para el compañero. Tapia mantuvo el nivel y a su alrededor creció Beltrán, incansable batallador, y fueron dejando pequeñas píldoras Brais o un Cervi lleno de buenas intenciones y cada vez más adaptado al ecosistema. Pese a los problemas, el Celta no dejó de proponer y de acercarse al área de Manolo Reina. Bien en disparos lejanos o en jugadas de asociación que debían tener premio extra dada la coyuntura. Pudo anotar Galhardo, siempre cerca del peligro, pero Valjent llegó a tiempo de sacar su disparo. Es curioso el caso del delantero brasileño. Derrocha clase en cada acción en la que interviene, sabe encontrar el espacio en el área, trabaja bien con el cuerpo, pero ayer dejó la duda de si se trata de un delantero “con poco gol”, una de esas contradicciones que se manejan en el fútbol. Tuvo en sus botas tres o cuatro situaciones para inclinar el partido y no acertó en ninguna aunque no se puede decir que eligiese mal en ninguna de ellas. Cuestión de detalles.

Porque el Celta insistió durante el segundo tiempo. Mucho más con la entrada de Nolito que sacó del campo a Denis y envió a la derecha a Cervi. Desde aquel sector el argentino facilitó la construcción en un momento en el que viento rebajó un poco su intensidad. Y entonces empezó a soplar el Celta. Primero tímidamente y en los minutos finales con toda la capacidad de sus pulmones. Otra vez Galhardo pudo marcar antes de que llegase el gran aluvión de los vigueses. Con el Mallorca resignado a proteger la portería de Reina, los de Coudet jugaron unos últimos minutos con un nivel de intensidad salvaje que estuvo a punto de inclinar el partido. No sucedió porque el fútbol tiene extraños caprichos. En el descuento cinco jugadores tuvieron el gol en sus botas: Galán en un disparo que se fue fuera por poco; Cervi en una acción en la que con todo a favor se le quedó la pelota atrás; Nolito en un remate franco al borde al área chica que envió en dirección al portero; Galhardo en una volea que nunca llegó a existir (pateó al aire) y Brais en un gran disparo desde fuera del área al que respondió Reina con una gran parada. Cuatro minutos de furia de un Celta que no se conformó ni eligió el camino de escudarse en los elementos para justificar el punto. Quiso más, pero no lo encontró. Tuvo un problema delante y resistió.