No estaba satisfecho Eduardo Coudet con el resultado final. El empate a cero, según el técnico argentino, no plasmó lo sucedido en el terreno de juego, sobre todo en cuanto al número de llegadas al área contraria. “No me voy contento con el punto porque tuvimos las situaciones más claras. Una vez más el arquero rival fue la figura del encuentro”, apuntó el preparador celeste, que quiso poner en valor la idea de juego que arrastra el equipo desde el inicio del campeonato.

“Tenemos definido a lo que jugamos y lo que queremos. Vamos a buscar todos los partidos, aunque a veces hemos cometido errores puntuales que nos han costado puntos y partidos, pero este es un grupo valiente que tiene claro lo que queremos hacer”, señaló el Chacho, que apostilló que “intentamos, sea en casa o fuera, tratar de ganar todos los partidos. Lo tenemos muy claro. A veces las cosas salen mejor y otras veces no. Nadie puede cuestionar la actitud, la idea y la forma”. Sobre el viento, gran protagonista del choque, Coudet explicó que fue “difícil para los dos”, pero destacó el buen hacer de los suyos. “Nos adaptamos a lo que pedía cada tiempo de juego”, aseguró con rotundidad. Por último, también comentó el estado físico de Santi Mina, que se tuvo que retirar en el minuto 20 tras recibir un fuerte pelotazo en la cabeza. “En el entretiempo estuve hablando con él. Tuvo dos golpes seguidos. y no pudo continuar, pero está tranquilo”, relató. El club apuntó en redes sociales que el cambio del delantero fue “por precaución” y que el jugador no presentaba síntomas de ningún tipo.