El último Mallorca – Celta dio que hablar y mucho en Vigo. Hace apenas año y medio, cuando la pandemia del COVID había permitido ligeros avances en la recuperación de la vida cotidiana de los ciudadanos, confinados durante dos meses en sus hogares, los equipos de fútbol retomaron la competición con el objetivo de poder finalizar la campaña 2019/20 y minimizar el impacto económico que estaba causando el virus. Por aquel entonces, los dos equipos que hoy se enfrentan en el Visit Mallorca Estadi compartían el único objetivo de salvar la categoría, algo especialmente importante aquella campaña por la incertidumbre que reinaba. Y pasó de todo antes, durante y después del encuentro.

En los días previos el Celta anunciaba la renovación de Óscar García, que todavía no había alcanzado la permanencia y que contaba ya con voces discordantes entre los aficionados y en el seno del propio club. Pero en A Sede estaban atados de pies y manos ya que su contrato finalizaba el 30 de junio, tres semanas antes de concluir la liga, y el catalán no estaba por la labor de extender su vinculación esos veinte días a la espera de los resultados. Ante la amenaza de no tener entrenador en las últimas jornadas, el club accedió a ampliar su contrato.

También fue llamativo lo que sucedió en el terreno de juego. En un partido de vital importancia para ambos, De Burgos Bengoetxea señaló a los pocos minutos un dudoso penalti de Santi Mina sobre Dani Rodríguez. Fue dudoso hasta que las imágenes de televisión demostraron que no existía ningún tipo de contacto en el área celeste. El árbitro de la Sala VOR llamó la atención del colegiado vasco para que revisara las imágenes, pues había cometido un error flagrante. Lo sorprendente llegó cuando, una vez vistas las repeticiones en la televisión, De Burgos mantuvo su decisión inicial ante la incredulidad de la expedición viguesa y de todos los espectadores, celestes, bermellones y neutrales, que estaban presenciando el encuentro.

Ese error, que originó el 1-0 local, desencadenó en un partido horrible del Celta, que acabó desencajado y goleado en Mallorca y con muchas más dudas que certezas de cara a las últimas cinco jornadas del campeonato.

Pero el encuentro no terminó con el partido final. Minutos después de la conclusión del mismo y con el equipo todavía viajando, el Celta anunció la desvinculación de Olaza tras no alcanzar un acuerdo con Boca Juniors para la continuidad del lateral. Su pérdida era muy dolorosa por dos motivos. El primero y más evidente es que el uruguayo era titular indiscutible para Óscar García, y el segundo es que contaba con el total apoyo de la afición. Olaza incluso llegó a recoger sus pertenencias al día siguiente en A Madroa, donde se despidió con evidente tristeza de sus compañeros y de los trabajadores del club. La situación dio un giro de 180 grados esa misma tarde, cuando ambos clubes retomaron las conversaciones para la continuidad del lateral zurdo, que al día siguiente volvió a entrenar junto al resto de jugadores.