Matías Dituro fue el portero revelación del inicio del campeonato y el valor más fiable del Celta durante el arranque liguero. El cancerbero argentino no solo se destapó en las primeras jornadas como un formidable atajador de penaltis (detuvo tres de las cuatro penas máximas que le lanzaron), sino que fue el sostén defensivo y el jugador más valioso del equipo con paradas que salvaron puntos para el grupo de Coudet.

El rendimiento del futbolista cedido por la Universidad Católica de Chile se ha desplomado sin embargo en los últimos tres partidos con errores impropios de un portero que se había mostrado como un seguro auténtico de vida para el Celta. Tres errores consecutivos que han reabierto un debate en la portería que el argentino parecía haber cerrado a cal y canto.

Sorprende que los errores de Dituro hayan sido tan seguidos, pero sobre todo de tan grueso calibre. Pero además tan diferentes uno de los otros, primero escurriéndosele la pelota entre los dedos para entregar el balón a Parejo; no atajando luego un despeje aparentemente sencillo para adelantarse a Joselu; y finalmente, frente al Valencia el pasado domingo, asistiendo a Hugo Duro en área propia.

Eduardo Coudet no quiso individualizar tras el partido en el error, pero el fallo de Dituro coleaba ayer en las redes sociales, donde un buen número de aficionados debatían sobre la conveniencia de un relevo en la portería en favor de Rubén Blanco.

No parece que tal posibilidad esté de momento sobre la mesa, pero el portero de Mos se propone presentar batalla. Rubén Blanco reconoció ayer en una conversación con Borja Oubiña difundida por el club que no se le ha pasado por la cabeza dejar el Celta. “Nunca me he planteado salir. La verdad es que estoy muy contento y me siento valorado”, aseguró el guardameta canterano.

En cualquier caso, es más lo que figura en el haber que en el debe de Dituro y el hecho de que su fichaje haya sido una petición expresa del entrenador hace pensar que su titularidad no corre por el momento peligro.

Todo apunta a que Rubén tendrá que esperar su oportunidad y reivindicarse en la Copa del Rey. En la primera ronda del torneo, el mosense vivió una noche plácida frente al modesto CD Ebro, pero el próximo martes, día 14, le espera en segunda ronda un rival bastante más complicado, como es el Andorra, con la dificultad añadida de que el encuentro se disputará en campo de hierba sintética.

Denis Suárez ejerce la autocrítica

Denis Suárez no ha puesto paños calientes a la enésima derrota sufrida por el Celta esta temporada en Balaídos. El atacante canterano censuró el mal partido realizado frente al Valencia una vez que el árbitro decretó el final y ayer volvió a referirse en su cuenta de Twitter a la mala versión que últimamente está protagonizando (sobre todo en casa) el grupo de Eduardo Coudet. “Hemos tirado el partido”, concluyó el salcedense tras el varapalo sufrido ante el equipo de José Bordalás. “No vale decir que jugamos bien y tenemos menos puntos de los que merecemos. Así, vamos a luchar por la permanencia y no era nuestro objetivo, aunque a día de hoy sí lo es”, precisó con un discurso nada complaciente. En esta misma línea, el salcedense abundó ayer en su cuenta de Twitter: “Hacemos autocrítica porque somos ambiciosos. Esta no es la versión que queremos. Vamos a demostrar nuestro compromiso y calidad. Seguro”.