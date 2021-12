Coudet se mostró contrariado por una nueva derrota en casa. “La explicación hoy es que nos hicimos los goles nosotros, hablando mal y pronto”, confesó el técnico argentino, que se marca como objetivo corregir las actitudes que han propiciado esos tantos.

“Hemos sacado muy pocos puntos en casa. Nos cuesta sumar. Tenemos que salir desde el primer minuto a jugar de otra manera”, admite Coudet, aunque en esta ocasión el arranque había sido bueno y había situado al Celta por delante, que era lo que tanto había reclamado. “No lo defendimos de la manera que lo teníamos que defender. No cometimos errores sino horrores en los dos goles. Esa es la realidad. Fuimos a buscar pero tenemos que ser más inteligentes para entender los momentos del partido y lo que pide. Nos tenemos que hacer más sólidos a la hora de ponernos por delante para sostener el marcador”, insiste.

Y eso le parece más clave ante el Valencia, cuyo planteamiento respeta: “Era importante ponernos por delante ante un equipo que se iba a cerrar como lo hizo. Seguramente vino con una idea más de sostener que de atacar”. Critica, en cambio, las pérdidas de tiempo: “Cada uno juega a lo que quiere y a lo que puede, pero por lo menos que tengamos el tiempo efectivo para jugar. Si se ponen por delante, no se juega más prácticamente. Es para hacer un análisis del juego”.

Coudet no quiso evaluar las últimas actuaciones de Dituro: “No hablo de errores individuales o de apuntar a alguien individualmente. Hay otras cosas que valoro a la hora de defender una ventaja. Siento que no hemos leído los momentos. Se nos escapan puntos por errores individuales, conceptuales. Necesitamos hacerlo de otra manera, tener otra concentración. Cuando aparece un error grave no lo solucionamos”.

“Tiene que doler mucho más perder. Si no, vamos a sufrir. Cuando tenemos situaciones en las que podemos dar el salto, tenemos que mostrar otra actitud a la hora de sacar puntos y sobre todo en casa, donde tendríamos que hacernos más fuertes”, critica.

Coudet defiende la elección de Tapia por Aspas y el movimiento de piezas, de Beltrán a la banda y de Brais a la mediapuna: “Íbamos ganando. Era una posición que Fran conoce y Brais es la única opción que tenemos para sostener. Si quedábamos con un solo punta los centrales de ellos iban a lanzar largo y constantemente íbamos a estar disputando el segundo balón. No hemos sufrido muchas situaciones. Hemos tenido más para marcar”.