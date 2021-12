No esconde Coudet su deseo de ganar en casa para dar una alegría a la afición, que poco ha podido celebrar esta temporada más allá de un triunfo a última hora ante el Granada y dos empates en los últimos dos encuentros disputados en Balaídos ante Barça y Villarreal. No es una obsesión para él, pero sí algo que le genera “bronca” y sobre lo que habló ayer en la previa del encuentro ante el Valencia. “No veo fantasmas. Es una realidad que no hemos sacado en casa los puntos que queríamos y vamos a buscarlos. Tenemos que enfocarnos en jugar bien y generar”, apuntó el técnico argentino antes de añadir que en su cabeza solo está conseguir los tres puntos. “Quiero volver a ganar en casa y pensar en que hagamos un gran juego. Más allá de eso, no pienso”, apostilló.

El Chacho también se posicionó sobre el Valencia, equipo antagónico en la forma de jugar y que tiende a abusar del juego directo, de defender en bloque bajo y de lanzar contragolpes a Guedes y Helder Costa, dos auténticos velocistas que a buen seguro buscarán las espaldas de Aidoo y Araujo. “Es un equipo que mete mucha intensidad, mucha parte física a la hora de recuperar y en los últimos juegos sale rápido tratando de aprovechar los espacios hacia adelante”, ahondó el preparador celeste, que quiso quitar peso a las bajas que acumula el conjunto valenciano. “Todos vamos sufriendo dificultades durante el torneo y tratamos de buscar la mejor solución, seguramente lo hará el Valencia”, señaló. Varios fueron los nombres propios que protagonizaron la comparecencia de Coudet. Sobre Galhardo confirmó que será la única ausencia por lesión y que espera poder contar con él dentro de cinco días ante el Mallorca, aunque matizó que “es una idea, no una realidad”. También habló sobre Jeison Murillo, indiscutible en sus alineaciones hasta la semana pasada, que vio el inicio de partido desde el banquillo mientras Aidoo y Araújo compartían el eje de la zaga. “Todas las decisiones cuestan -sobre sentar al colombiano-, pero estoy para tomarlas y tratar de buscar la mejor versión de cada jugador, ser lo más justo posible para que juegue el que se ha ganado el lugar”, comentó. El que sí tiene más opciones de ser de la partida tras sus últimas actuaciones es Franco Cervi, de quien su compatriota destacó su mejoría en las últimas semanas. “Se le veía mejor, se lo dije. Es un chico que conozco y sé cuándo está bien, cuándo está feliz”, apuntó. Por último, también confirmó que en las últimas semanas está probando a Fontán como lateral zurdo. “La intención es trabajar con dos jugadores por posición y está trabajando como lateral y Carlos de central”, aseguró.