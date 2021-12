El entrenador del Valencia, José Bordalás, aseguró que dada la situación de su equipo y la del Celta en la clasificación, separados por tres puntos, el equipo gallego es “ahora mismo un rival directo” y eso que hace el encuentro sea “de más de tres puntos”.

“Obviamente, ellos lo afrontarán como una final porque pueden alcanzarnos en la clasificación y ganarnos el ‘gol average’ y nosotros nos podríamos acercar a los puestos de arriba y sacarles seis puntos”, destacó.

El técnico no cree que el triunfo en la Copa ante el Utrillas sea un punto de apoyo pero tampoco que la racha de un triunfo en once partido de la Liga deba ser una lastre. “Para nosotros el partido de Copa es historia. Fue un trámite que había que pasar y lo pasamos. Afrontamos el partido con el máximo interés y pensando que tenemos un rival como el Celta que empezó muy mal pero que ha mejorado mucho en las ultimas semanas y que tiene jugadores de gran nivel”, resumió.

Bordalás dijo que en cualquier caso buscarán los tres puntos y aunque admitió de la dificultad añadida por las lesiones y sanciones que arrastran dijo que es una situación que deben asumir. “Es así. Cuando tienes dificultades para poder repetir o mantener un once los problemas se incrementan pero yo no me suelo lamentar, forma parte del fútbol”, concluyó el técnico.