Eduardo, el Chacho, Coudet se toma la Copa del Rey con responsabilidad, pero también con calma, consciente de que el camino es largo, pero convencido de que el equipo puede permitirse esta temporada afrontar el torneo con más tranquilidad que en temporadas anteriores.

“No pienso [en el torneo] a largo plazo, sino en el partido de mañana” aclaró en rueda de prensa el técnico céltico, que confirmó que esta noche dará oportunidades a sus futbolistas menos habituales. “Van a tener posibilidad jugadores que no han tenido tanta participación y trataremos de llegar de la mejor manera al juego, de hacer las cosas bien y buscar mejoras”, dijo. “Siempre que se arranca un torneo tratamos de avanzar. En el partido de mañana somos los que tenemos la responsabilidad, eso lo sabemos”, precisó.

El preparador argentino valoró que el encuentro vaya a disputarse en un escenario de primer nivel, como es La Romareda, en lugar del campo de hierba artificial donde habitualmente juega el CD Ebro. “Salimos mejor parados en cuanto al campo de juego y a lo que nos vamos a encontrar. Los campos en cancha sintética son otra cosa y presentan una variante difícil. Vamos a ver los que mejor están y a los que pensamos que podemos dar minutos de inicio”, comentó.

Pese a la diferencia de categoría, Coudet tuvo palabras de elogio para su modesto adversario. “He visto varios partidos, la mayor parte de ellos en campo sintético. Es un equipo que juega con 5-2-3 o 5-4-1. Tiene buena altura, intenta jugar. Es un buen equipo”, resumió. E insistió: “Lo importante es avanzar mañana. Si le toca jugar a alguno que no tiene minutos, es linda oportunidad para mostrar el nivel, para mostrar que hay una competencia interna buena. No pensamos a largo plazo, sino en el partido de mañana”.

Por su parte, el entrenador del CD Ebro, Raúl Jardiel, pidió valentía a sus jugadores para afrontar el duelo ante los celestes. “Correr vamos a correr. Nadie se va a dejar nada, pero tenemos que ser atrevidos. No sería perdonable que no fuéramos muy atrevidos y descarados. Una cosa es correr y tener ilusión pero además hay que dar un plus en querer el balón, en estar sueltos y en que nadie se esconda con la pelota”, dijo.