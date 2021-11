El Celta agarra con ilusión la Copa

El Celta cambia de chip. Tras la victoria del pasado sábado en Mendizorroza ante el Alavés, el equipo de Coudet se toma un respiro en LaLiga para iniciar una nueva andadura en la Copa del Rey, competición en la que no llega a una final desde hace dos décadas y que este año motiva especialmente a la plantilla celeste. El hecho de que en esta edición los equipos de Primera División hagan su entrada en el torneo del KO a finales de noviembre alivia mucho el sobrecargado calendario que tenían los jugadores en enero. En el vestuario son conscientes de que en las dos primeras rondas se van a medir a rivales modestos a los que en situaciones normales deberían superar. Además, el descalabro de hace casi un año ante el Ibiza hizo mucho daño al cuerpo técnico, que no permitirá relajación en una competición que ilusiona mucho a la parroquia celeste.

Con todo, el mes de enero es bastante relajado en cuanto partidos de Copa. De avanzar a los dieciseisavos de final, estos se jugarían la primera semana de 2022, mientras que los octavos serían a mediados de mes y los cuartos ya en febrero. Tanto Coudet como la plantilla saben que lo que les va a dar de comer a final de temporada es lo que suceda en LaLiga, pero esta edición de Copa motiva y mucho al vestuario, que ve cómo el calendario apenas interfiere en la competición doméstica, lo que agranda sus ganas de traer el primer título a las vitrinas de Balaídos.

El actual formato no permite relajación. El Celta visita hoy al modesto CD Ebro (La Romareda, 21.00 horas, DAZN) de la Segunda RFEF y que tendrá que actuar como local en el estadio de La Romareda debido a las humildes condiciones de su campo habitual. Ya recibieron en el mismo recinto al Valencia hace tres años y a punto estuvieron de dar la campanada. Aquel día tuvo que aparecer Santi Mina, actual goleador celeste, para anotar un doblete que diese la vuelta al marcador adverso que arrastraban.

COPA DEL REY. Primera ronda 21.00h. DAZN Estadio:lLa Romareda EBRO CELTA Sarriegui Solari Kevin Meseguer Ballesteros Baeza Edu Murillo Eder Rubén Blánco Okay Jorge Adán Nado Quesada Tapia Carlos Domínguez Ayoze Altube Galhardo Miguel Díaz Cervi Fontán Nahuel Entrenador Raúl Jardiel Entrenador Eduardo Coudet Banquillo Rubén (ps), Jorge Pérez, Minero, Iñaki Santiago, Chárlez, Carcasona, Darío Banquillo Dituro (ps), Coke Carrillo (p.s), Mallo, Aidoo, Araujo, Galán, Beltrán, Denis, Brais, Nolito, Mina, Gabri Veiga Árbitro:lMateu Lahozi(comité valenciano)

Los de Coudet recibieron un serio aviso la temporada pasada cuando el Ibiza, de Segunda División B, les endosó un sonrojante 5-2 que apeó de mala manera a los vigueses. Por aquel entonces el preparador argentino apostó por los menos habituales, algo que repetirá hoy. Además de dar entrada a jugadores que no gozan de minutos en Liga y que en Copa tienen la oportunidad de reivindicarse para hacer ver al técnico que merecen más protagonismo, el encuentro ante los zaragozanos servirá para dar descanso a futbolistas con mucha carga de minutos como son Brais Méndez, Santi Mina, Denis Suárez, Javi Galán o Iago Aspas. Precisamente el delantero de Moaña es el único integrante de la primera plantilla que se quedará en Vigo debido a su reciente paternidad. Se suman a la convocatoria los canteranos Gabri Veiga y Carlos Domínguez además del portero Coke Carrillo, habitual ya en las citaciones. De los dos primeros avanzó Coudet que tendrán protagonismo durante el encuentro.

El que seguro saldrá de inicio ocho meses después de su último partido será Rubén Blanco. El de Mos, tras varias campañas como titular indiscutible balo los palos, se ha visto relegado al banquillo por la irrupción de un Dituro que ha acumulado elogios durante el primer tercio de temporada. En defensa también habrá modificaciones. Fontán ocupará el puesto en el carril izquierdo de un Javi Galán que lo ha jugado casi todo hasta ahora. En el costado derecho se disputan el sitio Kevin y Hugo Mallo, que tendrá minutos después de haber superado sus problemas físicos. Para el eje de la zaga Aidoo y Araujo dejarán su sitio a Murillo y Carlos Domínguez.

Los cambios se harán extensibles al resto de líneas. En el centro del campo Tapia o Gabri Veiga acompañarán a un Okay que ha aparecido a cuentagotas hasta ahora y que en la Copa puede encontrar su único escaparate de cara al próximo mercado de invierno. Las bandas están reservadas para los argentinos Solari y Franco Cervi. Ambos vienen de tener sus mejores minutos de la temporada ante el Alavés y tendrán continuidad en La Romareda. Por último, los encargados del gol serán Galhardo, que cada vez cuenta con más protagonismo, y Baeza, que disputó los minutos de descuento ante el Atlético de Madrid en la primera jornada y al que no se le ha vuelto a ver.

El Ebro llega al partido cargado de ilusión y sin nada que perder. Su entrenador. Raúl Jardiel, avanzó en la previa que dispondrá un once muy parecido al que empató el pasado sábado ante el Ejea.

Una tubería maldita que ocasionó mil y un disgustos a orillas del Ebro

El CD Ebro ha sido un equipo modesto desde que fue fundado en 1942 por los vecinos del barrio de La Almozara en Zaragoza. Su primera andadura como club fue breve, pues en 1948 se vio abocado a la desaparición por los problemas económicos que sufría. Tuvieron que pasar doce años hasta que algunos de los antiguos directivos decidieron refundar el club, que desde entonces siempre ha habitado en las categorías humildes del fútbol nacional. No fue hasta 1990 cuando el Ayuntamiento de Zaragoza adecuó unos terrenos cercanos al río Ebro en la ciudad y los convirtió en un campo de fútbol que quedó bautizado como el “Campo del Carmen”, Un salto importantísimo para el club que sin embargo se convirtió en un quebradero de cabeza para los dirigentes. No fueron pocos los inviernos en los que el campo, que fue de tierra hasta hace apenas una década, quedaba completamente anegado. El origen: una de las principales tuberías de la ciudad pasa justo por debajo y en épocas de crecida sufría numerosas averías que provocaban la salida de agua. La directiva del club reclamó por activa y por pasiva una solución ya que la incidencia no solo provocaba el aplazamiento de numerosos encuentros del primer equipo o el traslado a otro campo cercano, sino que dejaba sin instalaciones a todos los jugadores de las categorías inferiores. La remodelación definitiva llegó en 2010, cuando se solventaron todos los problemas generados por la tubería y cuando se decidió reemplazar la tierra del terreno de juego por hierba artificial, siendo uno de los últimos campos en Tercera División en cambiar de superficie. Esas mejoras ayudaron a que el club creciese e incluso lograse un histórico ascenso a Segunda División B.