Stefan Bajcetic ha aprovechado sus primeros once meses en Liverpool. En este tiempo el jugador vigués se ha consolidado como uno de los sólidos valores que el conjunto de Anfield tiene en su cantera. Los acontecimientos en las últimas semanas se han precipitado. Su estreno en la Youth League en la goleada sobre el Oporto (con gol incluido), su presencia en los entrenamientos con el primer equipo durante la semana del parón por los compromisos internacionales y finalmente ayer la firma de su primer contrato profesional con el conjunto de Anfield. Todo muy deprisa para un chico que hace unos pocos días cumplió los diecisiete años.

Pronto se cumplirá un año desde que el hijo del exjugador serbio del Celta y actual entrenador del Gran Peña tomó la decisión de dejar Vigo y aprovechar alguna de las ofertas jugosas que le estaban llegando. El Liverpool no era el mejor colocado. Por delante estaba el Manchester United y Stefan parecía que acabaría en el club de Old Trafford, pero la indecisión de estos y la agilidad del Liverpool permitió un vuelco en la situación que se hizo efectivo el día antes de que finalizase el periodo de transición del Brexit. A partir del 31 de diciembre de 2020 dejaba de ser comunitario y ya no podía salir en esas condiciones. Los Bajcetic, convencidos de que el muchacho estaba ante una oportunidad única en su vida, solicitaron al Celta que le permitiese salir y aunque, al tratarse de un jugador sin contrato profesional, podía salir sin compensación económica, ambos clubes acordaron una venta en torno a los 250.000 euros. Esa cifra ayudó a aliviar, al mismo tiempo, al Celta que estaba estrujado por el limite salarial y necesitaba inscribir a Aaron Martín.

Desde ese momento Stefan Bajcetic inició su andadura en la estructura del Liverpool. Complicada en los primeros meses, pero más sólida en lo que va de temporada. Ahora alterna su presencia en el equipo que juega la Premier League 2 (campeonato que disputan los equipos sub23 de la máxima categoría) con el juvenil. En las últimas semanas su nombre ha sonado más de la cuenta ya que fue uno de los jóvenes a los que Klopp reclamó para entrenar con el primer equipo durante la semana en la que la Premier se detuvo por los compromisos de las selecciones nacionales. Ahora le ha llegado el momento de estampar su firma en el primer contrato profesional. Stefan sigue quemando etapas a orillas del Mersey.