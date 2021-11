“Tenemos que salir a cuchillo, reventarlo del minuto uno a cien”

–¿Qué balance hace del primer tercio de la temporada en lo personal y en lo colectivo?

–Siempre intento ser positivo, ver las cosas buenas. A pesar de no tener resultados, creamos ocasiones para marcar goles y no estamos jugando del todo mal. Creo que el Celta merece más puntos de los que tiene en la tabla. En lo personal, el balance es muy bueno porque estoy jugando todo lo que pedí el año pasado y tengo que seguir en esta línea para ayudar al equipo.

–Llama la atención que con más recursos y fondo de armario le esté costando tanto al Celta parecerse al equipo que era hace solo unos meses. ¿Qué ha pasado?

–Estamos generando ocasiones, lo que pasa es que no tenemos la misma certeza del año pasado de cara al gol. El año pasado de tres ocasiones que hacíamos metíamos uno o dos goles; este año tenemos diez y marcamos una. Creo que es lo que nos está pasando más factura. Pero esto es fútbol y los equipos también te someten y te pueden marcar gol. Pero estamos generando bastante y, con la gente que tenemos arriba, hay que estar tranquilos porque van a marcar goles, como lo han hecho siempre.

–Pero el equipo tampoco está ejecutando la idea de juego como la pasada temporada. La filosofía no ha cambiado, pero no se plasma igual sobre el campo.

–Bueno, cada uno tiene que mirarse el obligo, saber lo que hace bien y lo que hace mal y lo que hemos cambiado con respecto a la pasada temporada. El equipo está con ganas de revertir la situación, estamos entrenándonos bien y creo que en los últimos partidos no hemos salido como deberíamos salir en los primeros instantes, sobre todo en las primeras partes, y luego toca ir a remolque. La idea es la misma, pero en el fútbol hay rachas y ahora mismo no nos está saliendo las cosas.

–¿Hasta qué punto les está dificultando las cosas que los rivales les tengan cogido el tranquillo?

–Casi todos los equipos nos conocen y a veces incluso cambian su forma de jugar en función nuestra. Por eso tenemos que intentar seguir haciéndoles daño, tenemos que encontrar el modo que hacerlo en el campo, volver a meter goles y conseguir los tres puntos.

–¿Puede uno consolarse con el juego cuando los resultados no acompañan?

–No, pero como he dicho tenemos que ver el lado positivo y no quedarnos con lo malo. Si nos quedamos con lo malo, vamos a meternos en una dinámica como la que viví yo el primer y el segundo año que estuve aquí. Hay que buscar el lado positivo de las cosas y el lado positivo es que el Celta no está jugando como el año pasado, pero no juega mal y las ocasiones las seguimos teniendo. Lo que sería preocupante es que no llegásemos a puerta. Ahora tenemos que entrar a matar desde el primer minuto y jugar los cien del partido a tope desde el inicio.

–¿Por qué les está costando tanto enchufarse a los partidos?

–No lo sé. El fútbol va por rachas y las hay buenas y malas. A veces las cosas no tienen explicación lógica, pero tenemos que arreglar esto y salir desde el primer momento a cuchillo. Ir y reventarlo por todos lados.

–¿Falta ambición?

–No lo creo. El equipo tiene ambición, crea ocasiones, lucha, pelea. No creo que sea eso. Lo único que puede decir es que tenemos que entrar a los partidos de otro modo.

–Renato Tapia ha dicho que el querer ganar los partidos está pudiendo con ustedes. ¿Hay un problema de ansiedad?

–No veo nada de eso. Yo estoy tranquilo. Sé que el equipo va a salir de ahí abajo porque tenemos magníficos jugadores y estamos capacitados para ello. Sí es cierto que urge conseguir puntos, pero no debemos tener ansiedad ni nada.

“Si no estuviésemos preocupados, no mereceríamos ser jugadores de fútbol”

–Me la impresión que él se refería más a prisa por ganar los partidos que a preocupación por la situación clasificatoria.

–Si no estuviésemos preocupados por la situación, no mereceríamos ser jugadores de fútbol. La gente está preocupada y queremos salir de ahí, pero al mismo tiempo estamos tranquilos porque sabemos que vamos a revertir la situación, porque sabemos que podemos y ya lo hicimos el año pasado.

–Coudet reconoce que hay que mejorar la concentración y la ambición en el inicio de los partidos. ¿Han hablado de ello esta semana?

–No solo lo hemos hablado esta semana. Lo hemos hablado desde hace varias semanas porque no es el primer partido que pasa. Pasó contra el Villarreal, contra el Barça y en otros partidos.

–¿Y cual es la conclusión?

–La conclusión es que todos tenemos que salir a matar. Ir a por ellos desde el minuto uno. Como he dicho, hay que ir a por todas del minuto uno al cien. No esperar a las segundas partes o a que nos metan gol y tener que ir a remolque. Hay que salir a por los tres puntos ya desde el inicio.

“El míster nos ha pedido cambiar la actitud de inicio, que vayamos a por todas" Consigna

–¿Les ha pedido Coudet que cambien algo en Mendizorroza?

–Que cambiemos nuestra actitud a la hora de salir. Pero es comprensible y todos coincidimos en que hay que salir a por todas desde el principio.

–¿Le preocupa que se pueda minar esta confianza si se prolongan los malos resultados?

–Yo no lo veo así. Solo veo que este fin de semana vamos a ganar, vamos a conseguir los tres puntos, y que no vamos a tener más malos resultados. Si empezamos a pensar en que podemos entrar en una dinámica aún peor, al final sufriremos como en estos últimos años. No queremos eso, así que no entro en valoraciones de ese tipo.

–Otro problema está siendo Balaídos. ¿En qué medida ha pesado en los malos resultados en casa que el equipo solo haya ido tres minutos por delante en el marcador y los tres en el descuento?

–Este año está tocando así y no se muy bien cómo explicarlo porque en Balaídos hemos hecho mejores partidos que alguno de los de fuera que hemos ganado. Yo solo pediría a la gente que no se desanime, que vamos a volver a ganar y va a ser en Balaídos.

–¿Qué importancia le concede al partido de este sábado?

–Importancia máxima. Ahora todos los partidos son finales y, como dice el míster, las finales se ganan. Tenemos que ir a ganar y conseguir los tres puntos. No hay otra.

–¿No piensan más allá?

–No. Pensamos solo en este partido y, en cuanto lo ganemos, pensaremos en ganar el siguiente. Y luego pensaremos en el siguiente. No tenemos que pensar en el futuro. Ahora mismo hay que vivir el presente. Y el presente es el partido contra el Alavés y hay que ganarlo.

–El Alavés tiene un punto más que el Celta. ¿Es un rival directo por eludir el descenso o aún es pronto para hablar de rivales directos ?

–Es pronto todavía, pero también es verdad que no podemos dejar que no se escape ningún equipo que esté por delante. Cuantos más equipos tengamos por debajo, mucho mejor.

–¿Cómo se explica que el Celta haya hecho buenos partidos ante algunos de los rivales más fuertes de LaLiga, pero solo haya sido capaz de ganar a equipos que marchan por debajo en la tabla?

– Porque en ciertos partidos los resultados han sido engañosos. El partido contra la Real Sociedad debimos haberlo ganado, contra el Barça, al final es el Barça y hubiese tocado perder, y al final lo empatamos, contra el Villarreal, un equipo de Champions, empatamos. En LaLiga todos los partidos son difíciles. Lo que tenemos que hacer ahora es ganar al Alavés y seguir sumando de tres en los siguientes partidos. Es lo único que hay porque los de arriba no nos van a dar facilidades.

–En suma, encadenar dos o tres victorias que les permitan ver las cosas de otra manera.

–Sí, al final es conectar una racha de dos o tres partidos y de ahí ya para arriba.

–¿Se ve titular en Mendizorroza?

– Yo estoy a disposición del míster. Si el cree que tengo que iniciar, lo haré lo mejor posible; si cree que tengo que esta en el banquillo, cuando tenga la oportunidad de entrar lo daré todo, como siempre. No me veo titular ni suplente. Acataré lo que decida el entrenador.

–¿Preferiría jugar de pivote o de enganche?

–Me da igual jugar de seis que de ocho. Yo lo que quiero es jugar, divertirme dentro del campo y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Sí es verdad que normalmente he jugado de seis, pero no me importa jugar de ocho. También es una posición que me gusta y no es la primera vez que lo hago.

–¿Qué le preocupa del rival?

– Tenemos que ir allí a hacer nuestro juego y someter al rival a nuestro juego. Si los sometemos, vamos más oportunidades de ganar el partido que si entramos en la dinámica del juego de ellos. Estamos capacitados para ganar a cualquiera y tenemos que ir allí a realizar nuestro juego, sin mirar al rival.

“Vivo uno de mis mejores momentos, pero tengo mucho margen de mejora”

–¿Estamos viendo la mejor versión de Fran Beltrán?

– Es un buen momento, uno de los mejores que estoy viviendo en el Celta. El primero fue cuando llegué con Antonio Mohamed, pero luego no tuvo mucha continuidad. Cuando me han dado continuidad, lo estoy disfrutando y estoy aprovechando mi oportunidad y dando mi mejor versión. También es verdad que soy joven y me queda mucho margen de mejora. No dejo de tener 22 años y puedo dar mucho más, que es lo que espero y por lo que trabajo día a día.

–¿Qué aspectos de su juego cree que necesita aún mejorar?

–Me gustaría meter algún gol más por temporada, pero tengo que mejorar en muchas cosas, tanto tácticamente como en contundencia, como en el pase, como en vigilancias al contrario. No me quiero quedar en este nivel, así que tengo que mejorar en todo.

–¿La gustaría asumir más responsabilidad?

–La responsabilidad me gusta. Desde pequeño me ha gustado. Es algo que a todos los futbolistas nos encanta. Te da la chispa para seguir jugando y divertirte.

–¿En qué punto se encuentra las negociación para su renovación?

–Prefiero dejarle esto a mis agentes y al club y mantenerme al margen. Cuando haya alguna noticia, seré el primero en comunicarla.

“Hay que llevar al Celta adonde se merece, trabajar para que sea un club grande”

–Pero, ¿cuál es su disposición? ¿Se ve mucho tiempo en el Celta?

–Por qué no. Es el club que me ha dado la oportunidad de jugar en Primera División y apostó por mí cuando era muy joven. Por esa parte, puede que le deba una. Pero bueno, en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. El club sabe la disposición que tengo. Si no quisiese renovar, me mantendría al margen, no estaríamos hablando. Las cosas van por buen camino y espero que pronto se pueda dar una buena noticia. El Celta es un gran club y hay que intentar llevarlo adonde se merece, entre los mejores de España. El Celta aspira a ser un club grande y tenemos que trabajar para ello.