Eduardo Coudet ha concedido la rueda de prensa previa al partido del Alavés antes del entrenamiento que iba a definir la convocatoria, con solo una cuestión física en el aire: “La única duda es la de Hugo, que definiremos después del entrenamiento. Los demás están a disposición”.

“Es bueno que haya competencia. La competencia interna nos hará mejores. Mañana definiremos los que van a iniciar”, indica el entrenador argentino sobre el debate respecto a diversas demarcaciones. “Intentamos armar el once inicial a partir de cómo llegan todos, del rival, de muchos factores…".

Coudet es consciente de que Vitoria es una plaza complicada por tradición, aunque él ganase de manera solvente en la pasada temporada: “Espero a un equipo duro como siempre, que trabaja mucho. Es un campo difícil para todos, en el que ellos están sacando buenos resultados, y un campo difícil para el Celta en lo que a estadística se refiere. Intentaremos hacer lo necesario para poder ganar”.

Entre los factores que suelen acompañar esta visita está la baja temperatura, que el sábado estará entre cero y seis grados. “No podemos poner excusas del clima", argumenta Coudet. "Volvemos a lo que nos pasó en Elche, es otro tipo de circunstancias; entonces, temperatura muy alta y el campo iba a estar seco. Ahora, no o no podríamos jugar en invierno. No es algo que me preocupe”.

“Soy sincero, creemos en lo que hacemos. Obviamente es la realidad que necesitamos mejores resultados. Pero sostenemos una idea, la llevamos a veces mejor y a veces peor. Los números nos dicen que tenemos que mejorar los inicios. Pero desde lo futbolístico el equipo sigue mostrando cosas. Me parece que hay cosas para mejorar, pero también para sostener”, defiende el preparador argentino. “Los números marcan una realidad y claro que la acepto. Y tenemos que aceptar las críticas y los análisis. Pero no todas las primeras partes fueron malas: la de Bilbao, Sevilla, Real Sociedad… Partidos en los que tendríamos que haber estado arriba por uno o dos goles y no fue así. Seguimos creciendo. Somos un equipo que propone, que genera. Estábamos más preocupados en las primeras fechas, que no generábamos situaciones. Hoy sí generamos. Debemos estar más finos de cara al gol. No me gustó el primer tiempo contra el Villarreal, pero después pudimos enmendar”.

“No se le puede echar todo a la suerte, pero necesitamos un poquito. Denis tuvo en el minuto 90 y no la pudo meter. Necesitamos nuestra cuota”, añade y analiza la cuestión rematadora: “Trabajamos en todos los aspectos y la definición es parte de esto. En la práctica hacen goles de todos los colores. Lo que vale son los partidos. Tenemos muy buenos jugadores, muy buenos definidores. Tenemos que estar más finos de cara al gol, tratar de abrir el marcador y tener los espacios. Estar remontando siempre es muy difícil. Fuimos por delante 95 minutos nada más en la Liga. Es muy poco. Cuando vienes corriendo de atrás el esfuerzo es siempre doble. Y son pocos los goles que hemos hecho en las primeras partes. Es una realidad que necesitamos mejorar".

Joselu encabeza un peligro por alto que en el Alavés tiene otros elementos. "Tienen buen juego aéreo, como también lo tenía Villarreal. En cuanto a las estructuras físicas, no vamos a ser favorecidos. El Villarreal tenía cinco jugadores por encima de 1,86 e igual el Alavés. Nosotros no los tenemos", se resigna el Chacho. "Tenemos que tener buena concentración y estar atento a lo que esa parte del juego requiere. Pero el partido es prepararlo en un todo. Tienen buenos jugadores. Juegan en su casa, con su gente. Trataremos de hacer un buen juego".

"Nosotros tenemos que pensar en nosotros, en sacar mejores resultados. Lo más importante es que no dejemos de creer en sostener una idea y seguir generando. No pensamos más allá del partido de mañana", afirma e insisite: "Tenemos que mejorar los inicios. Yo creo que el equipo ha remontado los resultados porque muestra carácter, valentía a la hora de jugar, intensidad y agresividad. Eso hay que llevarlo a cuando viene el primer pitazo del árbitro. Si sostenemos los 90 minutos lo que mostramos cuando tenemos una necesidad mayor, se nos hará más fácil. Pero no han sido todos los inicios malos. SI mejoramos de cara al gol, abriremos este juego y estaremos más cómodos. Yo me siento más cómodo cuando voy ganando. Con Getafe nos pusimos por delante y lo pudimos manejar con mayor tranquilidad. En los demás partidos hemos ido por delante muy pocos minutos”.

"Ha sido un inicio difícil. Nos hemos terminado de armar con el torneo iniciado. Lo que nos está condenando un poco a esos pocos puntos es el punto de 15 que sacamos al inicio. Es un torneo que le cuesta a todos ganar", evalúa sobre la situación clasificatoria. "Todo está muy apretado. Uno piensa en poder hacer esa seguidilla y salir de esa situación mala pero para eso hay que pensar en el primer partido y es mañana. No nos podemos desviar de eso".