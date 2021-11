“El equipo no se ha caído pese a golpes duros como las derrotas en Balaídos”

Cumple su sexta temporada como director deportivo del Celta. Felipe Miñambres (Astorga, 1965) vive un mes de noviembre más tranquilo que los últimos tres, en los que tuvo que buscar un entrenador de recambio. El club confía plenamente en Eduardo Coudet, a pesar del irregular primer tercio de la temporada, que mantiene al equipo vigués a un punto del descenso. Confía en que los jugadores ofrezcan el alto rendimiento del curso anterior. En el mercado de invierno, el club solo contempla la llegada del mexicano Orbelín Pineda e intentará vender a Okay Yokuslu y ceder a Miguel Baeza. Aunque su contrato concluye en junio, Miñambres, como hasta ahora, espera renovar un año más: “Trabajo también para la temporada que viene, como si fuese a renovar por este y cuatro o cinco años más, pero prefiero ir renovando año a año”.

– ¿Qué tal el viaje a Dubai?

– Bien, nos han tratado muy bien. Lo más importante es que se trata de un contrato nuevo de publicidad para el club y eso nos ayuda. Siempre que haya más ingresos, mucho mejor para todos.

– Denis Suárez fue representando al club. ¿Ya se han limado las diferencias entre el jugador y el presidente por lo de su agencia de representación?

– Fueron Denis y Dituro. Los jugadores los proponían los organizadores. En principio tenían que ir Denis y Iago, pero Iago se quedó aquí porque espera otro hijo estos días. Entonces, el siguiente era Brais, pero lo llamó la selección. En su lugar preferían un jugador suramericano y fue Dituro.

– Le preguntaba por la presencia de Denis porque no sé si continúan en pie las palabras del presidente de que el jugador tendrá que buscarse equipo el próximo año si no cambia de agencia de representación.

– Pero ahora mismo es jugador del Celta y a Denis lo solicitan para cualquier proyecto publicitario o social, es uno más de la plantilla y como tal acude a representar al club al que en estos momentos pertenece. Otra cosa es cuando acabe la temporada. Pero bueno, hasta el día de hoy...

– ¿Qué balance hace de este primer tercio del curso del Celta?

– La sensación es de que tenemos menos de lo que merecemos, que el equipo ha merecido mucho más, sobre todo en los partidos de casa, donde hemos hecho buen fútbol, en donde hemos estado por encima de equipos que venían liderando la clasificación, como la Real Sociedad o el Sevilla. Perdimos esos partidos, al igual que el del Athletic de Bilbao, habiendo hecho muchos más méritos que el rival y demostrando que podemos competir de tu a tu contra cualquier rival. A veces, el resultado nos perjudica o no nos da lo que pensamos que merecemos. Y otras veces, como el otro día, somos capaces de empatar un 0-3. Lo más importante es que el equipo no se ha caído, a pesar de golpes duros como fueron los partidos perdidos en Balaídos, y llevar tan pocos puntos en casa como llevamos. Ha habido muchos partidos en los que el equipo ha sido claramente superior y no obtuvo el premio para los méritos que hizo. Pero quizás ha sido porque no hemos estado certeros en los momentos importantes.

– ¿Qué ha pasado para que se produjera un cambio tan brusco de resultados entre el año pasado con Coudet y éste, tiendo en cuenta que el entrenador dispone de una plantilla con refuerzos de su gusto?

– No creo que haya cambiado mucho. Ha cambiado que cuando llegó el entrenador en momentos de suerte, que también los hay en el fútbol, cayó de nuestro lado. Los partidos son muy igualados y en la primera etapa de Coudet esa pizca de suerte cayó de nuestro lado, además estuvimos mucho mejor en porcentajes de aciertos en ocasiones de gol creadas. Al principio de esta temporada, estábamos un poco preocupados porque no generábamos las ocasiones de gol esperadas, pero después sí empezamos a generarlas y si lo hace así el equipo al final, de una forma o de otra, acabará haciendo goles. Nos dimos cuenta en los primeros partidos que necesitábamos llegar más y tirar más a puerta de lo que lo habíamos hecho hasta entonces.

– ¿Qué pensó en el descanso del Celta-Barcelona con el 0-3 en contra? ¿Qué tenía que buscar entrenador un noviembre más por cuarta temporada consecutiva?

– (Risas). No, no. La verdad es que no está en nuestra mente. A veces los resultados… El Barça sí fue el equipo que nos superó por completo en esa primera parte. No es cuestión de un partido, sino de que hay una forma de trabajar que el equipo ha aceptado muy bien, lo está haciendo bien, jugamos bien, proponemos, estamos siendo ofensivos, somos agresivos…, pero no estábamos encontrando el mérito. Pensé que íbamos a hacerle algún gol al Barça porque en la primera parte habíamos tenido ocasiones, no las habíamos concretado, pero lo normal era que seguiríamos haciendo ocasiones.

–¿Bajó al vestuario?

– Normalmente no suelo bajar en los descansos al túnel de vestuarios, pero este partido sí bajé. Cuando vi salir a los jugadores y al míster, los vi con espíritu de que podíamos hacer todavía algo. Era muy complicado, pero se dieron las circunstancias.

– El lunes comentaba Brais Méndez en el canal de Twitch ‘Jijantes FC’ que en el descanso de ese partido “hablábamos de que o el empate o el Barça te mete 0-6 y se acaba”. ¿A qué se refería el jugador con ese “se acaba”?

– Que podía acabar en una goleada porque nosotros no íbamos a cambiar la forma de jugar, íbamos a seguir presionándoles arriba, con la defensa adelantada y era eso, que se acababa el partido.

– ¿Brais no se estaba refiriendo a que podía estar en peligro la continuidad de Coudet?

– No, no, no. La etapa de Coudet no se va a acabar porque el Barça nos hubiese metido 0-5.

– El fútbol es esclavo de los resultados y el Celta suma 12 puntos en 13 jornadas.

– Pero los resultados a veces… Nuestra situación es muy diferente a otras que ya hemos vivido. El nivel de los jugadores, el esfuerzo, la agresividad, lo que propone el equipo es muy diferente a otros momentos en los que hemos estado también en situaciones más críticas. Al equipo no se le ve en ningún momento que se haya caído, sigue dando la cara, creando ocasiones. Al final, el míster no metió ningún gol la temporada pasada y este año tampoco, pero lo que tiene que hacer es seguir trabajando para que los jugadores generen ocasiones y poder convertirlas.

– Con la derrota ante la Real Sociedad, usted declaró que Coudet tenía toda la confianza del club. Un veterano como Moncho Carnero, con larga trayectoria en los banquillos del Celta, comentaba el lunes en Radio Vigo que cuando se reconoce esa confianza pública hacia el entrenador es que el club ya está buscando un sustituto.

– Mentira que estemos buscando un sustituto. Moncho es un buen analista, pero nada tiene que ver nuestra etapa con el Chacho (Coudet) a otras con otros técnicos y cómo se mostraba el equipo con uno y con otros. Y en este caso, se equivoca totalmente. No es cierto. No hemos hablado ni hemos mirado, ni estamos en situación de mirar (otro entrenador) porque creemos en lo que hace, en lo que propone y en lo que transmite a los jugadores Coudet. Y al final, el entrenador llega hasta un punto y no acaba metiendo los goles.

– Pero 4 puntos de 21 posibles en casa comienzan a ser una pesada losa para garantizarse la permanencia.

–No voy a negar que esperábamos estar mucho mejor, pero en ningún momento se ha cuestionado al técnico de esta temporada porque el equipo da sensaciones de que es mejor muchas veces que el rival. Estamos en condiciones de crecer y de tirar hacia arriba porque al final tenemos buenos jugadores, un buen técnico y lo normal es que salgamos de esta situación.

– ¿Ha de estar preparado el celtismo para vivir un final de temporada complicado?

– Creo que no, creo que vamos a tirar para arriba. No en los puntos, pero nosotros proponemos y hacemos muchas más cosas que bastantes equipos de Primera División, y eso al final va a tener un premio. Y para mí, lo más importante es que los jugadores siguen creyendo, jugando igual, a veces con menos acierto que la temporada pasada. El acierto a veces viene y otras veces se va. Tenemos que tratar de llegar a conseguirlo o tratar de generar más ocasiones de gol para tener mejores porcentajes.

– Ante las dificultades del Celta en la Liga, ¿tendrá que modificar el plan previsto para el mercado de fichajes de invierno?

– No creo que necesitemos refuerzos, necesitamos estar mejor. La única posición que no tenemos doblada es la del lateral izquierdo y en el resto tenemos jugadores que todavía no han dado el nivel que pueden dar. En un principio pensé que íbamos a estar mejor de lo que estamos, pero también sabía que iba a ser difícil porque hay jugadores que el año pasado dieron un tope y este año tienen que volver a darlo. Y eso no es fácil. Brais hizo unos números espectaculares la temporada pasada._Este año tiene que repetirlos. Nolito hizo unos números espectaculares en goles y asistencias. Eso hay que tratar de igualarlo. Mina y Tapia también realizaron una temporada extraordinaria. Todos esos jugadores tienen que pensar que no es cosa de una temporada sino una continuidad para que se vea el tipo de jugadores que son. Cervi tiene que dar más. El otro día ya estuvo mejor, pero no había encontrado todavía su sitio. Entonces, cada jugador tiene que darnos un poco más, algunos algo más que un poco y si alcanzamos el nivel máximo de cada jugador como se alcanzó con el Chacho cuando llegó no vamos a tener ningún problema.

– ¿Y Galán?

– Nos está dando, con algún altibajo, lo que esperábamos de él. Tiene que mejorar algunas facetas cuando llega a los últimos metros, pero nos da la salida fácil del balón porque resulta complicado sacarle la pelota en el uno contra uno. Y transmite mucha energía y mucho recorrido. Está dando el nivel esperado, pero todavía tiene que dar más y creo que él lo sabe y por eso tiene que seguir esforzándose. Es humilde y trabajador, seguro que nos va a dar más. Nuestro mejor fichaje de invierno es que cada uno de ellos mejore su rendimiento.

– ¿Qué nos puede contar de Orbelín Pineda?

– Acabaron la Liga mexicana, ahora empiezan los play-off y es un jugador que tenemos en el radar desde hace bastante tiempo. El 1 o 2 de enero ya se verá qué pasa con él. Lo más importante es que acabe con su equipo, que acabe bien y después ya veremos si viene aquí o cuál es su futuro.

– ¿En qué posiciones puede jugar el mexicano?

– Ha jugado en las tres posiciones del medio, tiene buena llegada, es un jugador muy dinámico. A pesar de ser bajito es valiente en el remate de cabeza, tiene desborde en el uno contra uno. Es un jugador que se adapta a diferentes posiciones.

– ¿Y cómo está viendo a Beltrán?

– Bien. Casi todos los entrenadores querrían un jugador como Fran Beltrán. Entrena bien, si sale cinco minutos juega a tope, si sale de titular hace lo mismo, trabaja para ser titular, cuando no lo es presiona para que el titular no se duerma. Ha habido etapas en las que ha querido ser más protagonista, pero tampoco era fácil. El nivel de Renato era muy alto. El míster juega solo con un medio defensivo, pero es un jugador que no se va a rendir nunca. Queremos que siga siendo un jugador que dé ese rendimiento pero que transmita lo que transmite, de no rendirse nunca. Y él, con uno u otro entrenador acaba encontrando sitio. Cuando llegan los entrenadores, a él le penaliza ser tan pequeño, por eso de los tópicos de la estatura que se vino abajo con lo de la selección española y el Barcelona. Al final, el jugador se los acaba ganando a todos y eso es lo más importante de él, que no se rinde. A veces, eso te lo da también la estatura.

– ¿En qué posición lo ve mejor: mediocentro, interior, centrocampista de enganche?

– Para mí es mediocentro.

– El Celta ha jugado mejor con Beltrán en esa posición.

– Incluso hemos conseguido mejores resultados.

– ¿Cómo van las negociaciones para la renovación del toledano?

– Todavía queda mucho. Hemos empezado a hablar y llevamos tiempo hablando de esta situación porque hay buena relación con los agentes. Vemos que hay jugadores que independientemente de si jugaban o no pensamos que pueden ser buenos en el futuro y es intentar seguir manteniéndolos. No es porque pase por un buen momento sino por creer en el jugador. Espero que podamos llegar a un acuerdo y cerrar su renovación porque él está a gusto aquí, tiene ganado un recorrido aquí y una situación que en otro sitio va a tener que recorrer. Pero todavía le quedan dos años de contrato y vamos a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo. Lo normal es que lleguemos a un acuerdo porque creo que está en el sitio correcto y que nos está dando todo aquello por lo que apostamos por él.

– ¿Contemplan ejercer la opción de compra de Dituro?

– Tenemos hasta mayo para ejecutar esa opción de compra, pero estamos muy contentos con él.

– ¿Cómo van los procesos de nacionalización de Galhardo, Cervi y Tapia?

– Tapia no está en ese proceso porque al salir de Países Bajos estaba con toda la gestión pero la pandemia paralizó ese proceso. Ahora va a tener que conseguir la española. Vamos avanzando con la portuguesa de Cervi y con la italiana de Galhardo. Ojalá puedan llegar a tiempo.

– ¿Cuál de esas dos está más próxima de resolverse?

– Vamos a ver lo que pasa. Para todos, pero para ellos también, sería mejor que tuviésemos las dos plazas. Y si tuviésemos una plaza de extracomunitario vacante sería fenomenal. Pero estamos avanzando. La de Thiago está en el último proceso y la de Cervi también va muy avanzada y en estos días me parece que tenía el examen de portugués. Y después es lo que tarden los trámites, más que lo que hagan ellos.

– Van muy justos de plazos para disponer de esa plaza en el mercado de invierno. ¿Puede pasarles como hace un año con Olaza de prescindir de un jugador de la plantilla para liberar la plaza de extracomunitario?

– Esperemos que no. Es cierto que van justos en los plazos, pero están bastante avanzados.

– ¿Y ese supuesto descarte también lo contemplan?

– Sí, sí.

– ¿Cuál es la situación de Okay?

– Pasó casi todo el verano con la idea de poder salir pero no hubo propuestas de compra de equipos de la Premier por él. Veremos a ver este mercado cómo se da. Sus agentes se están moviendo. También me han llamado de algún equipo, aunque no de la Premier, preguntando por el precio de venta de Okay, pero propuestas oficiales no tenemos. Él entiende la situación porque es un buen profesional y una buena persona.

– ¿Y la situación de Baeza?

– Lo normal es que salga cedido, que juegue y que demuestre el tipo de jugador que es en una situación de continuidad de partidos. Está hablado con sus agentes porque no nos vale de nada que esté en el banquillo. Tenemos ya interés de varios clubes de Segunda División y esperamos que vaya a un equipo en el que juegue mucho.

– Fontán está en una situación parecida a la de Baeza.

– Pero ahí no estamos pensando en una cesión porque tenemos cuatro centrales. No es fácil jugar y a veces ha jugado Carlos Domínguez, del filial, pero eso son decisiones del entrenador.

– El Celta sigue dependiendo de Aspas. ¿Era lo esperado?

– La mayoría de los equipos dependen del estado de forma de sus mejores jugadores. Hay un alto porcentaje de dependencia, sobre todo, con los goleadores. Y ya nos ha pasado que hay tramos de la temporada en los que Aspas no marca. Va a acabar en las cifras goleadoras de todos los años, seguro.

– Con 34 años, ¿no habría que dosificar más al moañés?

– Es el entrenador quien tiene que decidirlo y manejar el calendario. Aunque cumpla años, sigue en unos picos de velocidad que no han bajado. Por su físico, por su forma de ser, él todavía tiene por delante más años para seguir dando el máximo nivel.

– Canteranos que habían debutado en Primera desaparecieron de las convocatorias por orden del club, según Coudet.

– Si los del filial no van a jugar con el primer equipo no podemos dejar que se pasen toda la temporada en el banquillo para jugar diez o quince minutos. Tienen que jugar, seguir creciendo y compitiendo por un puesto en el Celta B. Si el míster decide que juegue Carlos Domínguez, por ejemplo, ha jugado con el primer equipo. Tenemos ese problema con Baeza porque no hay muchas alternativas par jugar de medio campo hacia adelante. Cuando no juegan preferimos que no se convierta en una rutina que vayan con el primer equipo y no jueguen nada.

– Alguno de esos canteranos tampoco juega mucho con el filial

– Eso se lo tienen que ganar los jugadores, tienen que saber que hay una dificultad para jugar, pues no se les regala la titularidad por ser canterano, por ser joven, mayor, con pelo largo o pelo corto. Las cosas hay que ganárselas y nosotros tenemos que transmitirles una cultura del esfuerzo. Y eso les hará crecer como futbolistas.

