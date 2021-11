Kevin Vázquez se centra en el presente, que para él pasa por sumar el sábado ante el Villarreal su tercera actuación consecutiva con el Celta en lo que va de temporada después de encadenar nueve ausencias con el club de su vida, con el que concluye contrato en junio de 2022 pero sin contar por el momento con un compromiso de continuidad. Hugo Mallo es el titular indiscutible en el lateral derecho y el futuro parece reservado para el joven Sergio Carreira, cedido en el Mirandés. Pero Kevin está acostumbrado a las dificultades y superar retos como el de concluir la carrera de Química mientras se formaba como futbolista en la cantera céltica.

“Esos temas [sobre la renovación] prefiero dejarlos en manos de mi agente. Quiero centrarme solo en el fútbol y, ahora mismo, en el Villarreal. No son temas que a mí me guste plantear”, comenta Kevin Vázquez en rueda de prensa sobre su situación contractual con el Celta, que finaliza en junio próximo.

Con Mallo lesionado para unas semanas, el lateral de Nigrán espera regresar a la titularidad ante el equipo castellonense. “Le costó un poco arrancar la temporada, pero ahora viene en una dinámica buena. Todos sabemos de su potencial. Será un partido muy difícil. El Villarreal tiene grandísimos futbolistas, un entrenador y una idea de juego muy clara” afirma.

El Celta jugará por segunda jornada consecutiva en Balaídos, donde le cuesta sumar puntos (obtuvo 4 de 21 posibles). Kevin, sin embargo, considera que esa balance no se ajusta a los mostrado por el equipo vigués. “Estamos haciendo mejor fútbol en casa que fuera, pero los resultados no están llegando. Tenemos más fútbol que puntos. En casa nos está costando ganar y necesitamos sumar de tres en tres. Ojalá el partido del Barça sea un punto de inflexión, de no tener que mirar para abajo ni preocuparse por estar en esos puestos que nadie quiere estar. Esperemos que con el Villarreal cambie esa dinámica, de resultados sobre todo”, sostiene el zaguero del Celta.

Ante el Villarreal, Balaídos acogerá por segunda jornada consecutiva un partido en la tarde del sábado. El horario contra el Villarreal se repetirá la siguiente semana contra el Alavés, en Vitoria. Sin embargo, los horarios del Celta varían con demasiada frecuencia, con compromisos también las noches de los viernes y de los lunes. De hecho, Kevin se siente “cansado” de cerrar la jornada de Liga. “Parece que el Celta es el equipo comodín porque nos ponen muchos partidos los lunes”. Él prefiere jugar los sábados a las dos de la tarde, aunque admite que a otros compañeros tampoco les gusta ese horario de la Liga.

Para la cita contra el Villarreal, el club aplicará descuentos en las entradas que adquieran socios o exabonados, en un intento de llenar Balaídos. El canterano admite que les ayuda el ánimo de la afición. “No sé si las entradas están caras o baratas. Siempre se pueden hacer cosas para llenar el estadio. Queremos transmitir ilusión a los aficionados. La segunda mitad del partido contra el Barça es de esas que hace afición, y todos queremos jugar en un Balaídos lleno”, señala el canterano.

El jueves, sorteo de la Copa del Rey

El sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que ya entran los equipos de Primera salvo los cuatro que participarán en la Supercopa –Atlético de Madrid, Barcelona, Athletic y Real Madrid–, se celebrará el jueves a las 16:30 horas en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. El Celta y el resto de los equipos de Primera entrarán ya en acción. En esta primera eliminatoria diez quedarán emparejados con los equipos de territorial que dirimirán este miércoles la ronda previa: Nalón-Solares Medio Cudeyo, Utrillas-Injerto, Aldeano-Unami, Victoria-Hernani, San Agustín del Guadalix-Mora, CFI Alicante-Ceuta 6 de Junio, Villa de Fortuna-Atlético Espeleño, Laguna-Jaráiz, Mollerussa-Penya Independent y Huracán Melilla-Atarfe Industrial. Otros cuatro clubes de la máxima categoría se medirán a los cuatro semifinalistas de la Copa RFEF (Ebro, Guijuelo, Leioa y Córdoba) y los dos restantes a dos de Segunda B (Segunda RFEF).No habrá, por tanto, un emparejamiento Celta-Deportivo.