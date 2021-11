Parece que la admiración entre Iago Aspas, y Nico González, jugador del Barcelona e hijo de Fran, el mítico capitán del Deportivo, es mutua como así demostraron ambos futbolistas días después del partido que les enfrentó en Balaídos el pasado 6 de noviembre. El joven centrocampista gallego subía a su cuenta de Instagram una foto del encuentro en la que se ve al joven abrazado al de Moaña en un momento del encuentro. Una 'storie' que el 10 céltico compartiría más tarde en su perfil sobre la que escribió "Top player".

Un halago que el Príncipe de las bateas amplió y verbalizó durante el programa de la cadena SER, "El Larguero", la pasada madrugada. Raúl Ruiz le interpelaba sobre ese momento de interacción compartida en redes y estas fueron las palabras que Aspas le dedicó al canterano de la Masía: "Tiene una pita tremenda, vi repetido el partido al llegar a casa, y fue el mejor de su equipo, creo que tiene un futuro inmenso y está capacitado para estar a la absoluta", sentenciaba el de Moaña, que también se atrevió a compararlo con su padre, sin quitarle mérito al exjugador blanquiazul, quien, según Áspas, "ha sido una estrella y uno de los mejores jugadores de la historia de Galicia". El conductor del programa, Manu Carreño le preguntaba si consideraba que Nico podría ser mejor que Fran. "Pues, visto lo visto, yo creo que sí, pero primero hay que llegar a la élite, luego asentarse y vosotros ya sabéis cómo va esto", matizó.

¿Si fueras director deportivo del Celta, ficharías a Nico?, preguntó Manu Carreño. "Hoy en día sí", confirmó Aspas. Así concluyó el jugador celeste la retahíla de halagos que le dedicó al jugador gallego, cuando el conductor del espacio radiofónico, volviendo a uno de los temas que habían abordado durante la entrevista en la que sacó a relucir el sueño de Aspas de ser algún día director deportivo del Celta, le hizo elegir entre las promesas de la Masía De Pedri, Gavi o Nico. "Pedri está un poco más hecho, por lo que vimos la temporada pasada, pero yo, viendo la proyección y viendo hacia dónde va el fútbol hoy en día, me quedaría con Nico. Es un jugador más físico, más de ida y vuelta, el típico centrocampista con más poderío, con llegada al área. Es el tipo de jugador que se va a ver en el futuro, un estilo Marcos Llorente, salvando las distancias, claro".

"Con la selección no me rindo"

En pleno parón por los partidos de selecciones de cara al Mundial de Catar, Aspas también fue interpelado por su situación con respecto a su ausencia tan continuada en la lista de Luis Enrique, y por las posibles razones por las que no ha vuelto a vestir la camiseta de la absoluta. "Claro que a veces me lo pregunto pero esa no es una decisión mía, es una decisión del seleccionador que tendrá otras opciones en mente, sin desmerecer a nadie", respondía Aspas que entiende que "aquí cada uno tenemos un seleccionador dentro, es como en el bar". En cualquier caso, el de Moaña también aclaró que seguirá intentando hacerlo bien en el Celta para ser de nuevo internacional, porque "yo, rendirme, nunca".

Manu Carreño, le volvió a poner en un brete, esta vez, proponiéndole al diez céltico ponerse en la piel de Luis Enrique: "¿Llevarías a Iago Aspas si fuera seleccionador?. El de Moaña fue honesto con su respuesta: "Hombre, ahora mismo, en este último parón, igual no, porque había compañeros que estaban mejor, pero en la última Euro, viendo mi final de temporada, pues creo que sí", confesaba después de la polémica que suscitó el hecho de que Luis Enrique se olvidase de él para el campeonato continental de selecciones, después de la gran campaña goleadora que había firmado.