El Celta ha mostrado su cara más débil en Balaídos, en lo que va de temporada, por lo que jugadores como Jeison Murillo esperan que la dinámica del equipo cambie y puedan convertir el estadio vigués en “un fortín”, del que se han escapado 17 de los 21 puntos disputados hasta el momento por los célticos. Así, además, el equipo de Eduardo Coudet daría más satisfacciones al celtismo. “La afición juega un papel importante y hay que dar el mérito al equipo, que hizo lo imposible hasta remontar. Esto ayuda a que el equipo siga creyendo”, apunta después de que Balaídos les ayudase a remontar tres goles en contra frente al Barcelona el pasado sábado. El defensa central colombiano, cedido por tercera vez en Vigo por la Sampdoria, admite el irregular arranque de temporada del conjunto gallego.

Murillo, habitual en el once del técnico argentino desde su regreso a Vigo una vez iniciada la temporada, cree que puede ofrecer un mayor rendimiento. “Trato de dar el máximo nivel en cada partido. Es obvio que siempre se cometen fallos a nivel individual. Es normal que el agotamiento se demuestre cuando tienes una suma de partidos en tan poco tiempo. Trabajamos para estar bien y el que no esté bien que levante la mano, pero es cierto que no he dado mi mejor cara”, señaló el internacional colombiano, que fue sustituido tras cargársele los isquiotibiales.

No esconde Murillo en la rueda de prensa que el inicio de curso del Celta no ha sido el “esperado”, pero achaca a la “igualdad” que existe en Primera División para justificar que el conjunto celeste se encuentre clasificado en la parte baja de la tabla, a un punto de los puestos del descenso cuando ya se ha cumplido el primer tercio del campeonato.

“Este año el equipo no empezó de la mejor forma. Es difícil no solo para nosotros, sino para todos. Si ganas un partido te puedes meter arriba y si pierdes dos te metes en el pozo”, subraya el defensa suramericano del Celta, quien además considera fundamental que los célticos se hagan “fuertes” en Balaídos para escalar posiciones en la tabla. De los siete encuentros disputados ante su afición, el Celta solo ha podido ganar al Granada (0-1 en el descuento) y empatar con el Barcelona (tras superar un 0-3 del rival al descanso del partido).

Murillo, que no acaba de mostrar la seguridad y contundencia defensiva de su primera etapa en Vigo, acepta las críticas. “Somos bastante maduros para saber llevar ese tipo de situaciones. Hay que ser profesional y trabajar para demostrar lo mejor de ti, independientemente de los fallos. Personalmente, intento suplir cada fallo ayudando a los compañeros, siempre quiero más”, apunta el zaguero, que se ha caído de las últimas convocatorias de la selección colombiana que afronta la fase de clasificación para el Mundial de Catar.

En esa selección ha coincidido Murillo con el delantero Radamel Falcao, ahora en las filas del Rayo Vallecano y que fue ofrecido al Celta el verano pasado pero Coudet admitió que el club no podía ficharlo en ese momento al no disponer de una plaza libre de extracomunitario. “Todos sabemos el jugador que es Falcao y lo profesional que es. Los números hablan por sí solos. ¿A quién no le gustaría jugar al lado de Falcao?”, añadió el defensa del Celta, que ayer entrenó en Balaídos.