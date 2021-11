Un primer tercio de Liga agridulce

El Celta ha completado, con una sensacional remontada frente al Barcelona, un agridulce primer tercio de la temporada. El grupo de Eduardo, el Chacho, Coudet mantiene una atractiva propuesta de juego y ha competido a buen nivel en la mayor parte de los partidos, pero en algunos casos ha ejecutado mal su idea y en otros no ha sido capaz de trasladar al marcador la superioridad que ha mostrado (sobre todo en algunos encuentros de casa) sobre el terreno de juego. La realidad es que, cumplidas trece jornadas de competición, el Celta apenas ha logrado distanciarse en un punto de la zona de descenso. Los réditos obtenidos distan notablemente de las altas expectativas que había depositadas en el rendimiento del equipo, pero no han minado la confianza en el técnico. Coudet cuenta con el pleno respaldo del club, los jugadores y la afición. La catarsis vivida en Balaídos después de neutralizar una ventaja de tres goles del Barça es la demostración palpable de la comunión que existe entre los diferentes estamentos del club.

Más juego que réditos

El Celta juega mejor de lo que indica su delicada posición en la tabla. El equipo vigués ha ido de menos a más con el paso de las jornadas, pero no ha encontrado, pese a manejar el técnico un plantel más amplio y talentoso que la pasada temporada, el modo de acercarse a los números que presentaba hace solo un año. A diferencia del pasado curso, los celeste no han sido capaces de conectar una racha victoriosa. Empezaron con demasiadas dudas frente a Atlético de Madrid, Osasuna y Athletic y la visita al Santiago Bernabéu y el posterior rejonazo del Cádiz en casa retrasaron la primera victoria del curso hasta la sexta jornada, en el campo del Levante. El horizonte pareció despejarse la siguiente jornada en Balaídos con el triunfo sobre la bocina en Granada, pero la posterior derrota en Elche impidió el despegue en la tabla. Siguieron luego dos buenas actuaciones sin premio frente a dos de los mejores equipos de esta Liga, el Sevilla y la Real Sociedad, con triunfo en la cancha del colista, Getafe, entremedio, un apurado punto en Vallecas, donde el Rayo no había cedido un solo punto, y una épica remontada frente al Barça.

La losa de balaídos

Balaídos se ha convertido esta temporada en una losa para el Celta. Los pobres réditos obtenidos en casa han sido, de hecho, el factor que aún mantiene anclado al conjunto celeste en la zona baja de la clasificación. Más que pobres, los números en casa son miserables. Una solo victoria y un empate en siete encuentros que apenas han reportado 4 puntos de los 21 que se han puesto en juego, con un amplio desequilibrio entre los goles marcados (6) y los recibidos (11).

La mayoría de los tantos como local los ha encajado el Celta en los primeros tiempos, lo que ha obligado al Celta a jugar muchos más minutos por detrás del marcador. Esta circunstancia ha menguado sus posibilidades de jugar con espacios para buscar la espalda de las defensas rivales y le ha impedido desplegar el contragolpe, una de sus armas más letales.

En demasiados partidos, el Celta ha regalado al rival el primer tiempo y ha reaccionado tarde; en otros, ha pagado un excesivo peaje por su torpeza frente al marco rival. “La falta de efectividad nos está matando”, admitió hace unos días Iago Aspas.

Esperando a Iago

Una de las mejores noticias que dejó la épica remontada al Barça fue la resurrección de Iago Aspas, que estableció sobre la bocina su primer doblete del curso. El Celta ha echado (y mucho de menos) a su estrella, alejado durante buena parte de este curso de su versión más desequilibrante y afilada. El moañés ha sido importante, pero no más que otros atacantes, como Santi Mina, que ha sido el encargado de tirar del carro del gol cuando Iago ha estado desacertado. Su doblete al Barcelona, culminado con un maravilloso disparo sobre bocina, llena al Celta de confianza para afrontar los próximos partidos.

El baile de los centrales

No solo la falta de puntería o el bajo nivel individual de algunos futbolistas ha pasada factura al Celta. El equipo vigués ha pagado también un elevado peaje por graves errores defensivos puntuales que han costado derrotas. En más de un partido, los rivales no han necesitado de gran cosa para marcar porque el Celta les ha allanado el terreno. Coudet ha entregado desde el primer momento galones a Hugo Mallo y Javi Galán en banda, pero se ha mostrado bastante más impreciso en el eje de la línea, donde ha habido, sobre todo en los primeros partidos”, un continuo baile de centrales. Araújo y Murillo han sido su pareja más utilizada aunque, de un tiempo a esta parte, el rendimiento de Aidoo ha relegado al mexicano a la suplencia. Una decisión poco comprensible, pues el colombiano ha sido, de largo, el central que peor rendimiento ha ofrecido este curso.

Fichajes, de menos a más

Se esperaban grandes cosas de los futbolistas incorporados en el mercado estival, pero tanto Javi Galán, como sobre todo Fran Cervi están tardando más de la cuenta en responder a las altas expectativas generadas con su contratación. Los nuevos han ido, en todo caso, de menos a más y este es también el caso del brasileño Thiago Galhardo, un futbolista con buen sentido del juego que ha dejado detalles interesantes. Se espera, en todo caso, de ellos bastante más de lo que han dado. En los últimos partidos han dado un paso al frente.

La actitud no se negocia

Compita mejor o pero, con resultados o sin ellos, no se puede atribuir al Celta un problema de actitud. Incluso en sus peores encuentros, el grupo de Eduardo Coudet ha mostrado un alto talante competitivo y ambición para ir a buscar los partidos. La actitud no se ha negociado y ello le ha permitido conservar el favor de la afición tanto en los buenos como en los malos momentos.

Beltrán, la revelación

Si el pasado curso Renato Tapia sorprendió a propios y extraños por su incombustibilidad y capacidad correctora, esta temporada ha sido Fran Beltrán el futbolista revelación, hasta el punto de disputarle claramente la titularidad al pulpo peruano. El madrileño, que ya firmó el pasado curso un gran final de campaña, ha sido capaz de sujetar al equipo desde atrás cuando ha faltado Tapia con una salida de pelota más aseada y ha aportado energía y criterio para armar el ataque. También ha dado a Coudet versatilidad por su capacidad para jugar más adelantado, en la posición de enganche que habitualmente ocupa Denis Suárez, o incluso en banda, como ocurrió el pasado sábado contra el Barcelona.