Coudet ha firmado hasta 2024. Está destinado a ser el entrenador del centenario. Ha hablado en numerosas ocasiones del proceso de crecimiento del club. Y en tal intención no se limita a la cancha. Habla también de restablecer puentes con los aficionados e incluso remendar la relación con el Concello.

“Ahora vienen 15 días y tenemos que hacer un montón de cosas, seguramente también desde el lado del club. No es lo mismo Balaídos lleno como hoy a cuando no es así”, indica “Tenemos que encontrar la forma de que esto sea para nosotros un punto de partida y saber que cuando la gente nos acompaña, nosotros vamos. No puedes decir en ningún partido que el equipo no se brinda y es el Real Club Celta de Vigo,de Vigo. Es buen momento para invitar al alcalde a que venga a los juegos y empezar un punto de partida para generar esa unión. Todo es charlable”.

“Si piensas que las entradas están caras, las bajaremos”, asegura Coudet. “Si piensas que necesitamos el estadio así lo tenemos que poner. El alcalde tiene que estar porque estamos representando a una ciudad”. Y ya enredado en el asunto, le dirige su cariño a Mouriño. “Tenemos un presidente que vive esto con pasión. Que me disculpe, me voy a tomar el atrevimiento, no tiene necesidad económica y lo vive por su pasión. Le puede gustar a alguien o no pero vive para este club por su pasión. Si vas y le dices que tenemos que bajar un poco las entradas, el tipo va a estar. Cuando le dije tipo a lo mejor se ofende, no creo”.

El Chacho, en esta puro, prosigue: “Es un tipo con el que me gusta hablar, con el que me gusta aprender y que vive para este club. Lo veo viendo más partidos de los que veo yo. Va a ver al B”.

“Yo no soy quién para invitar al alcalde pero me gustaría. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el club, los hinchas y sobre todo la ciudad se sientan bien representadas. Como vienen dos semanas de receso, podemos hacer un montón de cosas. Es un buen momento”.