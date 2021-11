El delantero telúrico

“Iago nunca había estado tantos partidos incómodo”, admite Coudet, quien ha ejercido de ideólogo en la terapia de Aspas. Son escasos los que han dudado de él, más allá de constatar su mal arranque. El técnico ha contribuido a generar una reacción popular de apoyo que supera con creces cualquier hipotética crítica. Y Iago, ese jugador telúrico, que se alimenta de la tierra y de la mar, ha recogido las vibraciones de su gente para ofrecerse en comunión de cuerpo y sangre.

Coudet maneja los hilos emocionales de Balaídos. La grada ovacionó a Aspas durante el minuto 10. Nada importó que el moañés hubiese fallado una ocasión clara o que el Barça ya estuviese en ventaja. “Sí que me he dado cuenta”, dice sobre los aplausos a Movistar. “¿Cómo no voy a darme cuenta? Esta gente nos apoya siempre. Siempre he dicho que gracias a esta afición soy el jugador que soy. Me han llevado a jugar un Mundial desde que entre en la cantera del Celta con 8 años”.

Esa conexión íntima entre la hinchada y su ídolo se traslada a todo el grupo. “Este equipo nunca se rinde. Ya lo hemos demostrado en anteriores partidos”, recuerda Aspas, que portó el brazalete de capitán tras la retirada de Hugo Malo. “Fue una mala primera parte. Hemos llegado muy tarde a la presión. Cada vez que saltábamos nos encontraban un hueco. Han llegado cuatro veces y tres para adentro. He tenido yo la primera, no ha entrado y la siguiente de ellos ya entró. Un mazazo”.

“Ya decía el mister en el descanso que no podíamos bajar los brazos”, revela. “Teníamos que hacer un par de movimientos tácticos y así que entrara el primero, con el apoyo de la gente iríamos hacia arriba. Hemos llegado ya un poco justos al final”. Conservaba la suficiente energía para un último golpeo mágico: ““El balón venía de una banda a otra con un centro. Le cayó a Javi, que me vio al hueco, me venía despacio, la intenté cruzar y por suerte salió bien”.