El argentino Eduardo "Chacho" Coudet, entrenador del Celta de Vigo, destacó la "personalidad" que tuvo su equipo para empatar un partido que se le había complicado en el primer tiempo, cuando el Barça golpeó a los suyos "marcando tres goles en cuatro situaciones".

"El análisis frio del partido me parece que no era para un 0-3 en el primer tiempo. Hubo cuatro situaciones claras de cada lado y ellos nos metieron tres y nosotros no pudimos marcar ninguna. Seguramente hay cosas que corregir en los goles, pero estoy orgulloso del equipo", indicó en rueda de prensa.

Aplaudió la reacción de sus jugadores, sobre todo porque se mantuvieron fieles a su estilo: "Con muchos huevos fuimos a buscar un partido intentando jugar bien al fútbol. Aparte del desgaste del fútbol, siempre respetamos nuestra forma, terminamos remontando un partido con mucha personalidad".

"Nos hubiera gustado que el partido durara cinco minutos más. Remontar un 0-3 con el Barcelona y quedarnos con muy buenas sensaciones de lo que podemos hacer. Ahora me duele la garganta, la cabeza", dijo, entre risas, Coudet

Aspas: "Este equipo nunca se rinde"

El internacional español Iago Aspas, autor del gol que supuso el empate del Celta ante el Barça en la última jugada del partido, estaba exultante por la reacción de su equipo.

"Este equipo nunca se rinde, ya lo habíamos demostrado en anteriores partidos. Hicimos una primera parte muy mala, llegábamos siempre tarde a la presión. Nos llegaron cuatro veces y nos marcaron tres goles, fue un mazazo durísimo", reconoció a Movistar el atacante, autor de un doblete en el segundo tiempo.

Aspas reconoció que no esperaba "un bajón" así del Barça, y desveló que en el vestuario Eduardo "Chacho" Coudet les pidió que no bajaran los brazos.

"En la segunda parte entraron las que no entraron en la primera. En la primera parte fueron superiores pero hicimos unos ajustes tácticos y el primer gol nos dio vida", comentó.

Sergi Barjuan: "Hemos reculado demasiado"

Sergi Barjuan, que este domingo disputó ante el Celta su último partido como entrenador de la primera plantilla del Barça, consideró que su equipo reculó "demasiado" en la segunda parte, que afrontaron con una cómoda renta de tres goles que se le esfumó en el último suspiro con un tanto de Iago Aspas en el descuento.

"Cuando todo sale al revés y estás obligado a hacer tres cambios por lesión, tienes que alterar todo el orden del equipo. En la segunda parte no hemos sabido ir hacia arriba. No es excusa. Hemos reculado demasiado, no hemos tirado la presión y los jugadores que han salido no sabían cómo situarse", admitió en rueda de prensa.

No quiso hablar sobre las lesiones de Ansu Fati, Eric García y Nico González, "el club hará un parte médico", y dijo que su sucesor, Xavi Hernández, tiene "su papeleta y su trabajo" a partir del próximo lunes.

"Se empaña por el resultado de hoy, pero estoy contento. Creo que le he intentado transmitir a los jugadores recursos técnicos y tácticos", analizó sobre su etapa en el primer equipo.

En este sentido, subrayó que "lo más importante" a partir de ahora es que la plantilla se pueda recuperar.

"Si recuperamos a toda la plantilla, el Barça puede competir con todos los equipos. Esa es la base de todo. Un entrenador con falta de recursos está limitado", que no quiso entrar en polémica con Coutinho: "En diez días, lo que he intentado es que todos tuviesen algo de feeling conmigo".