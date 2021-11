Eduardo, el Chacho, Coudet afronta el duelo de esta tarde ante el FC Barcelona casi como una obligación moral tras haber perdido cinco de los seis partidos disputados esta temporada en Balaídos y no haber logrado trasladar al marcador la superioridad ejercida en el campo en los dos últimos compromisos ante rivales de tanta jerarquía como el Sevilla o la Real Sociedad.

“Más que por el rival nos sentimos obligados por la situación. Queremos ganar en casa, regalar alegrías a la gente. Somos conscientes de que venimos haciéndolo bien y los juegos en casa nos han castigado más allá del rendimiento futbolístico. El tema es sostenerlo y conseguir una victoria”, explicó el técnico en la rueda de prensa previa el encuentro.

Desde este punto de vista, el preparador celeste concedió una gran relevancia al duelo ante los azulgranas. “Es importantísimo porque en casa se nos vienen negando los resultados. Salvo el Cádiz y el Granada, nos hemos enfrentado a rivales muy fuertes y así todo creo que hemos merecido la victoria en más de un partido. Tenemos necesidad y sobre todo ganas de darle una alegría a mucha gente”, subrayó.

Coudet tiene claro qué hoja de ruta debe seguir su equipo para retomar la senda de la victoria en Balaídos. “Tenemos que repetir las últimas actuaciones. Si lo hacemos, vamos a ganar muchos partidos. Hay que sostener la intención de juego y el nivel futbolístico. Estoy con confianza de que la pelota va a entrar”, señaló. “De nuestra parte estamos generando situaciones. Se nos va a abrir el arco. Ojalá sea mañana”, ha agregó el argentino, que remachó: “Intentamos hacer nuestro juego y tratar de imponernos con independencia del rival que tengamos enfrente. Pensamos en lo que podemos y vamos a tratar de hacer nosotros”.

El entrenador del Celta recela de la crisis del Barcelona, un equipo traumatizado por la partida de Leo Messi e inmerso en una inusitada crisis de resultados, que comparece en Balaídos más pendiente del relevo en su banquillo que del encuentro ante los celestes. “Vamos a enfrentar a un equipo que tiene jugadores de muchísima jerarquía y lo está haciendo bien con el entrenador que está. Nos enfrentamos al Barcelona que nunca es fácil y pensando en generar en un partido importante”, observó.

En opinión del Chacho, es natural que el equipo azulgrana acuse la ausencia de un futbolista irrepetible, como Messi. “¿A quién no le va a doler perder a Messi? A cualquier equipo le costaría más sin Messi, pero tiene jugadores determinantes que pueden aparecer en cualquier momento y sentenciar un partido. Tiene un equipo muy bueno”, destacó.

La calidad del adversario, sin embargo, no debe condicionar la idea de que su equipo trate de ser protagonista. “Vamos a adaptarnos a lo que se nos presente en el partido. Sabemos que es un equipo que con espacios nos puede lastimar. Todo va cambiando a partir de cómo se van dando las cosas en el juego, pero queremos ser protagonistas en el partido”, afirmó.

El técnico pide una ovación para Aspas en el minuto 10

Eduardo Coudet pretende que el celtismo muestre esta tarde toda su admiración y cariño a Iago Aspas en un momento complicado para la estrella del Celta, que no ha encontrado aún esta temporada el nivel de juego al que está acostumbrado. El preparador argentino está convencido de que el problema del moañés es, ante todo, una cuestión anímica y aprovechó su comparecencia en la rueda de prensa previa al partido contra el Barcelona para pedir al celtismo un gesto de admiración y cariño hacia él. “Es nuestro jugador franquicia, pero es un futbolista humilde y este es un buen partido para mostrarle una caricia”, reclamó Coudet, que no ve un problema físico ni técnico, sino de anímico en los problemas que el astro céltico está teniendo este curso para ser determinante en los partidos. “Sería un buen momento para mostrarle cariño. Lo de él pasa más por lo anímico que por lo técnico o lo físico. En el minuto 10 podría llegar una ovación. Me gustaría y seguramente le va a ayudar muchísimo. El estadio va a estar lleno y es el momento de hacerle un mimo”, pidió el Chacho. El técnico celeste coincide con Aspas en que al Celta le está matando su falta de efectividad, pero considera que el equipo tiene futbolistas más que capacitados para hacer goles, de los que el moañés es el más importante. “Nuestro problema, como él decía, se debe un poco a esta dinámica de rachas, pero estamos generando y tenemos buenos definidores. Esperemos que a Iago se le abra la portería”, manifestó.