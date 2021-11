El Celta pretende redimirse de sus deficientes números como local doblegando esta tarde (Balaídos, 16.15 horas, Movistar LaLiga) al Barcelona, que comparece en el coliseo celeste en su momento más bajo de la última década, sin haber digerido el trauma de la marcha de Leo Messi y más pendiente de la llegada de Xavi Hernández, cuyo fichaje se concretó ayer mismo, que del partido contra los celestes.

El duelo mide, en buena medida, las urgencias de dos equipos que marchan claramente por debajo de las expectativas, los celestes lastrados por sus pobres resultados en casa y los azulgranas mermados por su pésimo balance lejos del Camp Nou, donde desconocen la victoria y apenas han sido capaces de rebañar un par de puntos. El peor local y el peor visitante de LaLiga frente a frente.

El grupo de Coudet sigue muy alejado de los números que presentó la pasada temporada debido a su pobre rendimiento en Balaídos, donde cuenta por derrotas cinco de los seis partidos que ha disputado este curso. Los malos resultados en casa mantienen al conjunto celeste sujeto a la zona baja de la tabla, con solo dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso.

Más que un problema de juego, el Celta adolece de falta de gol. “La falta de eficacia nos está matando”, confesaba hace un par de días Iago Aspas, que no acaba de encontrar este curso su versión más afilada. El goleador celeste recordaba que las sensaciones y el juego del Celta son buenos y se mostraba optimista en cambiar la racha contra el Barcelona. También lo espera Coudet, a quien, pese a la falta de gol, tranquiliza el buen juego que el equipo ha sido capaz de desplegar ante rivales de tanta entidad como el Sevilla o la Real Sociedad. “Se nos va a abrir el arco”, ha pronosticado el técnico argentino, que ha pedido a la afición celeste que tribute una ovación al goleador moañés en el minuto 10 de partido para darle ánimos en un momento de dificultad.

El entrenador del Celta cuenta esta tarde con Aspas, pero pierde por sanción a Brais Méndez, que recibió en Vallecas la quinta amarilla y deberá cumplir el correspondiente partido de suspensión, y tiene la duda de Santi Mina, renqueante de la elongación muscular en el muslo izquierdo sufrida el pasado lunes en el duelo contra el Rayo. El técnico ha incluido al artillero en la convocatoria, pero no decidirá hasta unas horas antes del encuentro si finalmente lo sienta en el banquillo. No se espera, en todo caso, que forme parte del once titular.

La ausencia de Brais y la suplencia de Mina volverán a propiciar un cambio de delantera. Aspas, suplente por descanso en Vallecas, regresa a la formación inicial, donde repite el brasileño Thiago Galhardo en una dupla inédita esta temporada. No será el único cambio, pues Augusto Solari cubrirá previsiblemente la vacante de Brais en la banda derecha y Nolito volverá a ser titular en el costado izquierdo.

En el eje de la línea medular parece segura la titularidad de Renato Tapia debido a las molestias que Fran Beltrán viene arrastrando durante la semana, mientras que Denis Suárez volvería a la posición de enganche tras jugar en Vallecas en banda izquierda. La novedades en defensa serán el regreso de Hugo Mallo, ya recuperado de la lumbalgia que le impidió ser de la partida la pasada jornada, y tal vez Joseph Aidoo, que podría relevar a Néstor Araújo en el centro de la línea.

LIGA 1ª DIVISIÓN. 13ª Jornada 16.15h. Movista LaLiga Estadio:iBalaídos CELTA BARCELONA CELTA BARCELONA 11 16 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 56 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 29.000 Año de fundación 1899 Presidente Joan Laporta Temporadas en Primera 93 Estadio Camp Nou 105 x 68 Capacidad 99.344 puntos puntos 3 8 14 2 EN CASA FUERA EN CASA FUERA 1 2 4 0 0 2 2 2 Ganados 5 2 1 2 15º 9º Empatados Perdidos GOLEADORES 4 5 Mina Memphis 3 2 Aspas Sergi Roberto Mingueza Galán 1 2 Brais Braithwaite 1 2 Denis Ansu Fati Nolito Gavi 1 1 Cervi Piqué Frenkie de Jong 1 Araújo Murillo Ter Stegen Galhardo 1 Coutinho Araújo Dituro 1 Luk de Jong Memphis Denis 1 Agüero Tapia Busquets Aspas Eric García Aidoo Nico González Solari Ansu Fati Mallo Jordi Alba Entrenador Eduardo Coudet Entrenador Sergio Barjuán Banquillo Rubén, Gaizka Campos, Kevin, Araújo, Fontán, Okay, Beltrán, Cervi, Baeza, Mina y Hugo Álvarez Banquillo Carecevic, Lenglet, Umtiti, Riqui Puig, Demir, Coutinho, Luk de Jong, Iñaki Peña, Balde y Ez Abde Árbitro:Hernández Hernándezi(comité canario) LIGA 1ª DIVISIÓN. 13ª Jornada 16.15h. Movista LaLiga Estadio:iBalaídos CELTA BARCELONA Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 56 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 29.000 Año de fundación 1899 Presidente Joan Laporta Temporadas en Primera 93 Estadio Camp Nou 105 x 68 Capacidad 99.344 15º 9º Mingueza Galán Nolito Gavi Frenkie de Jong Murillo Ter Stegen Galhardo Araújo Dituro Memphis Denis Tapia Busquets Aspas Eric García Aidoo Nico González Solari Ansu Fati Mallo Jordi Alba Entrenador Eduardo Coudet Entrenador Sergio Barjuán Banquillo Rubén, Gaizka Campos, Kevin, Araújo, Fontán, Okay, Beltrán, Cervi, Baeza, Mina y Hugo Álvarez Banquillo Carecevic, Lenglet, Umtiti, Riqui Puig, Demir, Coutinho, Luk de Jong, Iñaki Peña, Balde y Ez Abde Árbitro:Hernández Hernándezi(comité canario) 11 16 puntos puntos 3 8 14 2 EN CASA FUERA EN CASA FUERA 1 2 4 0 0 2 2 2 Ganados 5 2 1 2 Empatados Perdidos GOLEADORES 4 5 Mina Memphis 3 2 Aspas Sergi Roberto 1 2 Brais Braithwaite 1 2 Denis Ansu Fati 1 1 Cervi Piqué 1 Araújo 1 Coutinho 1 Luk de Jong 1 Agüero LIGA 1ª DIVISIÓN. 13ª Jornada 16.15h. Movista LaLiga Estadio:iBalaídos CELTA BARCELONA CELTA BARCELONA 11 16 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 56 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 29.000 Año de fundación 1899 Presidente Joan Laporta Temporadas en Primera 93 Estadio Camp Nou 105 x 68 Capacidad 99.344 puntos puntos 3 8 14 2 EN CASA FUERA EN CASA FUERA 1 2 4 0 0 2 2 2 Ganados 5 2 1 2 15º 9º Empatados Perdidos GOLEADORES 4 5 Mina Memphis 3 2 Aspas Sergi Roberto Mingueza Galán 1 2 Brais Braithwaite 1 2 Denis Ansu Fati Nolito Gavi 1 1 Cervi Piqué Frenkie de Jong 1 Araújo Murillo Ter Stegen Galhardo 1 Coutinho Araújo Dituro 1 Luk de Jong Memphis Denis 1 Agüero Tapia Busquets Aspas Eric García Aidoo Nico González Solari Ansu Fati Mallo Jordi Alba Entrenador Eduardo Coudet Entrenador Sergio Barjuán Banquillo Rubén, Gaizka Campos, Kevin, Araújo, Fontán, Okay, Beltrán, Cervi, Baeza, Mina y Hugo Álvarez Banquillo Carecevic, Lenglet, Umtiti, Riqui Puig, Demir, Coutinho, Luk de Jong, Iñaki Peña, Balde y Ez Abde Árbitro:Hernández Hernándezi(comité canario)

Si el Celta no acaba de carburar, el Barcelona presenta su peor cara en muchos años. Privado de la magia de Messi, huérfano de gol, el conjunto azulgrana vive constantemente en el alambre. La falta de capacidad competitiva (especialmente evidente antes los equipos grandes, pero también ante otros de menos enjundia como el Rayo) se ha llevado por delante a Ronald Koeman y el reciente triunfo en Liga de Campeones ante el Dinamo de Kiev con Sergi Barjuán como técnico interino no ha bastado para maquillar , a la espera de la llegada de Xavi Hernández, la pobre respuesta que el equipo ha ofrecido en el primer tercio de la temporada.

A todos estos problemas se suman esta tarde un significativo número de bajas que afectan a todas las líneas del equipo: Gerard Piqué y Serginho Dest en defensa, Sergi Roberto y Pedri en medio campo, y Sergio Agüero, Martin Braithwaite y Ousmane Dembélé en ataque, además de la ausencia a última hora del portero Norberto Murata, Neto, debido a un proceso febril.

Sergi Barjuan podría presentar no obstante en Balaídos un once muy parecido al que derrotó hace unos días al Dinamo en busca de su primer triunfo como visitante en LaLiga. La novedad en defensa sería el uruguayo Ronald Araújo, que tuvo algunos minutos en Kiev y reemplazaría a Lenglet para acompañar en el eje a Erik García, con Óscar Mingueza y Jordi Alba en los costados. En medio campo es seguro Sergio Busquets y también repetirían el holandés Frenkie de Jong y el canterano Nico González, mientras que Gavi, arrimado al flanco derecho, volvería a formar parte del tridente junto a Memphis Depay y Ansu Fati.