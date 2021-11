El seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, ha prescindido del céltico Brais Méndez para la decisiva doble cita de clasificación para el Mundial de Catar 2022 que España abordará en Atenas frente a Grecia y contra Suecia en el estadio sevillano de La Cartuja los próximos días 11 y 14 de noviembre, respectivamente.

El técnico asturiano deja al atacante celeste fuera de la lista tras haberlo incluido a última hora en la anterior convocatoria para la fase final de la Liga de Naciones de la UEFA disputada el pasado mes de octubre en Italia por la lesión del azulgrana Pedro González, Pedri. Aunque el jugador del Barcelona continúa lesionado, Luis Enrique ha preferido recuperar a otros atacantes con los que, por distintos motivos, no había contado en la última cita como Álvaro Morata, Dani Olmo o Rodrigo Moreno, a quien no llamaba desde la Eurocopa. Las ausencias con respecto a la anterior convocatoria son Pedro Porro, Sergio Reguilón, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Ferrán Torres, Mikel Oyzarzabal y Gerard Moreno.

💪🏻 ¡¡#VamosEspaña🇪🇸!! #Catar2022 pic.twitter.com/Kt4uWMxL12 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 5 de noviembre de 2021

Brais Méndez ha sido convocado en tres ocasiones por Luis Enrique con el combinado nacional. El seleccionador lo hizo debutar en noviembre de 2018 en un amistoso frente a Bosnia, en el que el mosense marcó el gol de la victoria, y no volvió a llamarlo hasta septiembre pasado para el doble compromiso contra Suecia y Georgia tras haber participado unos meses antes en la burbuja paralela que el técnico dispuso en Las Rozas en vísperas de la participación en la pasada Eurocopa.

Lista de convocados

Porteros: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic) y Robert Sánchez (Brighton).

Defensas: César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Marcos Alonso (Chelsea), Eric García y Jordi Alba (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Manchester City), Íñigo Martínez (Athletic), Pau Torres (Villarreal), y José Luis Gayà (Valencia).

Centrocampistas: Sergio Busquets y Gavi (FC Barcelona), Rodrigo Hernández (Manchester City), Carlos Soler (Valencia), Koke (Atlético) y Mikel Merino (Real Sociedad).

Delanteros: Pablo Sarabia (Sporting Portugal), Álvaro Morata (Juventus), Rodrigo Moreno (Leeds), Dani Olmo (Leipzig), Ansu Fati (FC Barcelona), Brahim Díaz (Milan), Pablo Fornals (West Ham), y Yéremi Pino (Villarreal).

Fontán, a la sub 21

La decepción por la exclusión de Brais de la lista de Luis Enrique se ha visto en cierto modo compensada por la convocatoria de José Fontán con la selección sub 21 para los partidos de clasificación para el Europeo 2023 en Malta y Rusia. Luis de la Fuente, seleccionador sub 21, no ha incluido esta vez en la lista al céltico cedido al Mirandés Sergio Carreira, habitual en sus últimas convocatorias. José Fontán ha sido llamado esta vez por Luis de la Fuente en primera instancia tras entrar en la última lista debido a la lesión del jugador de la Real Sociedad Urko González.