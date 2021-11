El Celta tiene cubiertas las tres plazas de extracomunitarios que le permite el reglamento tras la incorporación el verano pasado del brasileño Thiago Galhardo, y una vez que el mexicano Néstor Araújo consiguió la nacionalidad española. Ahora es Galhardo quien inicia los trámites para facilitar que el club disponda de una de esas licencias vacante para poder incorporar a Orbelín Pineda en el mercado de fichajes de enero después de que el mexicano se comprometiese con los célticos a firmar un nuevo contrato una vez que en diciembre concluya su compromiso con Cruz Azul.

Galhardo anunció desde Vallecas que tramita la nacionalidad italiana. “Empecé esta semana para que consigamos cuanto antes el pasaporte italiano. Tengo la seguridad de que me voy a quedar en el Celta. Me gusta mucho esto, estoy muy contento y mi familia también. Me quiero quedar aquí y hacer historia junto con el gran equipo que es el Celta”, comentó el delantero brasileño al programa Ao Contraataque, de la Radio Galega.

El brasileño tiene orígenes italianos por parte de su madre, como subrayó en septiembre pasado tras su presentación como nuevo jugador del Celta y que venía a sumarse a Renato Tapia y a Franco Cervi como jugadores extracomunitarios. “Estoy intentando conseguir el pasaporte italiano para no contar como extracomunitario. Era un sueño [jugar en Europa], pero no pensaba que pudiera pasar y ahora que pasó, quiero terminar mi carrera en Europa”, explicó tras debutar ante el Athletic Club.

El lunes en Vallecas se estrenó como titular y el sábado apunta al once de nuevo ante la posible baja de Mina. “Vamos a ir con todo. Sabemos que va a ser difícil pero ellos no están en buen momento y tenemos que aprovecharlo”, añadió.