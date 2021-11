Vallecas fue menos inhóspita para el Celta de lo que reflejaban los resultados que el Rayo venía consiguiendo esta temporada en su estadio. El equipo vigués es el primero que este curso consigue arrancarle un punto en casa al equipo de Iraola. Los celestes obtuvieron un empate sin goles con el que podrán afrontar con un poco más de tranquilidad la visita del Barcelona a Balaídos el sábado que viene. Los de Coudet pierden una plaza y caen a la decimoquinta, con 11 puntos, a dos de los puestos de descenso y con cinco menos que el conjunto catalán, inmerso en una grave crisis deportiva e institucional que se ha visto acentuada por el único punto que ha sumado en los tres últimos compromisos de Liga, provocando además la destitución de Ronald Koeman.

El empate logrado ayer en Madrid puede suponer un elevado precio a pagar por los célticos, pues pierden a Brais Méndez por tarjetas amarillas y posiblemente a Santi Mina por lesión para recibir a los azulgrana. El delantero tuvo que retirarse en el minuto 21 de partido al sentir un pinchazo en los isquiotibiales. Además, Hugo Mallo fue baja de última hora por una lumbalgia que el club no anunció hasta poco antes de iniciarse una cita en la que los célticos tuvieron en Matías Dituro a su futbolista más destacado. El portero argentino frenó las embestidas rayistas que en la primera mitad pusieron en serios apuros a un Celta, con cuatro novedades en el once titular, que mejoró en la segunda mitad y que también tuvo ocasiones para llevarse una nueva victoria como visitante.

Ante otra demostración de falta de pegada, Dituro, como frente a Osasuna, impidió una nueva derrota que acrecentaría las dudas sobre un equipo que ayer volvió a dar un paso atrás en su juego con respecto a las tres últimas jornadas.

A Coudet le preocupaba no solo el gran momento del Rayo (sexto clasificado, con 20 puntos), sino las reducidas dimensiones del terreno de juego de Vallecas y la acumulación de minutos de varias de sus piezas básicas en una semana de tres compromisos y ante la visita de un Barcelona al que el equipo del técnico argentino ya sorprendió en el Camp Nou el curso pasado (1-2).

Ante todas estas circunstancias, Coudet presentó un once en el que faltaban Mallo, Aidoo, Nolito y Aspas. Además de contar con Araújo, Tapia, Kevin y Galhardo (estos dos últimos con muy pocos minutos de competición) cambió de posición a Denis y a Beltrán: el salcedense se movió por el extremo izquierdo y el madrileño como enganche en el centro del campo.

Pese a tantas novedades en el equipo, el Celta comenzó el partido llevando la iniciativa y buscando la portería rival con un disparo flojo de Tapia, que regresó al mediocentro. Pero le duró poco el balón en los pies a los célticos, que pronto sintieron el peligro que suponían las apariciones de Falcao, de Isi Palazón y de Fran García. Los problemas en un partido que iba inclinándose a favor de los locales aumentaron para el Celta cuando a los veinte minutos Mina pidió el cambio por un problema muscular que le podría dejar fuera también del partido contra el Barcelona.

Coudet dio entrada a Solari y situó a Brais Méndez como segunda punta. El Celta se desnaturalizó todavía más y nada de lo que proponía se parecía a lo visto ante el Sevilla, el Getafe o la Real Sociedad. Se jugaba a lo que quería el Rayo Vallecano y entonces tuvo que aparecer de nuevo Dituro para impedir otra jornada en blanco. Hasta siete ocasiones de gol generó el equipo de Iraola. La más peligrosa, un remate de Isi Palazón con el balón rozando la parte exterior del poste de la portería del conjunto celeste. Falcao, por su parte, ganaba todos los pulsos a su compatriota Murillo. Pero no era el único problema para el Celta. Su banda izquierda hacía aguas con Galán y Denis Suárez. El lateral extremeño, en una de sus peores actuaciones con el equipo vigués, veía una tarjeta amarilla que le llevaría a ser sustituido en la segunda mitad.

Antes del descanso, Galhardo remataba con peligro un buen centro desde la derecha. Era la tercera ocasión de gol de los célticos en una primera mitad en la que se vieron dominado y superado por un Rayo que se estrelló contra Dituro.

La reanudación arrancó con un intercambio de golpes: la defensa rayista despejó el balón de un lanzamiento de falta de Brais Méndez y Dituro cedió un córner en otro disparo de Fran García. El Celta, sin embargo, ganaba en posesión del balón y el partido se jugaba más en campo rival que en las cercanías del área de Dituro, como en buena parte de la primera mitad. El dominio celeste se hizo más evidente cuando Coudet movió el banquillo. Fontán y Nolito entraron por Galán y por Beltrán. Denis pasó a su posición de enganche y el Celta agradeció que algunas de sus piezas volviesen a ocupar posiciones más naturales.

El partido, sin embargo, entraba en una fase en la que cualquiera de los dos porteros podía verse sorprendido por un remate en una jugada de estrategia o por un error de sus compañeros. El Celta tenía mayor control de la situación pero sin generar peligro, más allá de una falta de Brais que obligó a intervenir a Dimitrievski. Okay y Aspas irrumpieron en escena por Galhardo y por Denis Suárez a falta de once minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario de un partido que ya no tuvo ocasiones claras de gol.

El Rayo, por su parte, refrescó también sus piezas más ofensivas, con la entrada en escena de Bebé, Sergi Guardiola y Trejo. Pero ni Dituro ni Dimitrievski pasaron apuros como para que se moviese el marcador de un empate sin goles que refleja la igualdad del partido de ayer en Vallecas. El Celta rompió la inmaculada racha del Rayo en su estadio, donde en la jornada anterior había caído el Barcelona, que el sábado visita Balaídos. Tras la derrota ante la Real Sociedad en Vigo, el punto del Celta en Vallecas le da cierto sosiego para intentar brindar la segunda victoria en casa al celtismo.