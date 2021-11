Un equipo pendiente de etiquetar

De haber ganado hace unos días a la Real Sociedad –algo que habría ocurrido de no interceder la actuación más cercana a lo sobrenatural de Ryan– el empate de ayer en Vallecas hubiese sido celebrado con estruendo y lluvia de golpes en el pecho. Pero está el Celta sin definir, pendiente de que le pongan la etiqueta de lo que va a ser su temporada. Nada llena del todo. Se queda casi siempre a medias y no hay día que no falte algún ingrediente para redondear el plato, para que el hincha pueda irse con el estómago lleno a casa. Ayer resultó elogiable su respuesta en el segundo tiempo, pero vuelve a ser inquietante el hecho de que Dituro lo sostuviese antes del descanso. Hay argumentos para creer que el equipo evoluciona, pero también para defender su estancamiento. Todo depende de lo optimista que uno se quiera levantar por las mañanas. De lo que no hay ninguna clase de duda es del valor que el punto tiene desde el punto de vista de la tradición o la estadística. Llevaba diez visitas seguidas a Vallecas perdiendo y por fin ha salido de su particular visita al dentista sin la boca hecha un cuadro. No es mal asunto y mucho menos en una temporada en el que los de Iraola todavía no habían dejado volar ni un punto de su fortaleza de la Avenida del Payaso Fofó.

Descanso para Iago

La gran noticia de la tarde fue que Iago Aspas, bandera del Celta, salió al campo con la sudadera puesta y fue a sentarse al banquillo. Coudet decidió que descansasen sus piernas y también su cabeza. Porque el problema –por llamarle de alguna manera– de Aspas no está en sus extremidades inferiores, sino bastante más arriba. Su cuerpo es el mismo, pero sus decisiones no. El técnico prefirió dejarle respirar, utilizar su baza intimidadora en los últimos minutos y confiar en que dentro de unos días ante el Barcelona regrese su mejor versión. La maniobra estuvo a punto de salirle perfecta porque el moañés apareció en el campo a falta de diez minutos y tuvo una falta en el descuento ideal para sus condiciones. Chutó con intención pese a la deficiente colocación de la barrera, pero la cabeza de un defensor impidió unfinal ideal. El partido que haga el sábado ante el Barcelona y la sensación que transmita dará o quitará la razón a Coudet.

Dituro

Ya no es lo que para sino la confianza que transmite dentro del área. En un mundo en el que a los porteros blocan poco y temen salir del área pequeña, el portero argentino del Celta gobierna su territorio con una seguridad insultante. Ayer sujetó al Rayo en los disparos desde el borde del área (Falcao, Fran García, Isi...) pero lo más importante fue no concederle segundas oportunidades o acciones en las que un rebote o un mal despeje complicase la tarde al equipo. Su importancia no deja de agrandarse.

Sin bandas

La rotación penalizó al Celta en los costados. Ya es el vigués un equipo con abuso de sus trayectorias por el medio que ayer acusó más esa circunstancia con la presencia de Denis en el puesto de Nolito. Todo demasiado previsible y sencillo para el Rayo que anulaba con facilidad a un Celta sin salida por las bandas (Kevin siempre se mide y Galán jugó un partido desastroso). Eso resultó determinante para que los de Vallecas recuperasen con facilidad y cargasen sobre el área de Dituro.

Pelotazos

En ese primer tiempo para olvidar tampoco ayudó que el Celta eligiese el camino del balón largo una y otra vez. Y mucho más cuando perdió a Mina por lesión. Galhardo –trabajador y con detalles de futbolista interesante– se quedó enzarzado en una pelea imposible. Beltrán, penalizado también por la presencia de Tapia, desapareció de la escena, y todo confluyó en la clase de partido que mejor le iba al Rayo Vallecano.

Entra Nolito

Al margen de que el Celta en el segundo tiempo decidió que ya estaba bien de la broma de sacudir balonazos de forma sistemática, la entrada de Nolito fue lo que cambió al equipo. Con él en el campo Denis recuperó su posición y todo en el Celta resultó más reconocible. Empezó el equipo a generar situaciones con más facilidad, a robar más arriba, a ajustar la presión y a jugar en el campo del Rayo. Sin ocasiones claras, cierto, pero al menos Dituro había perdido el protagonismo del primer tiempo. Los peligros del Celta pasaron a ser, como es otra de sus enfermizas costumbres, en balones parados a favor que acaban en ocasiones para el contrario. Uno de esos misterios imposibles de resolver.

Inspiración

Carencia del Celta esta temporada. El equipo vive en el borde del área rival muchos minutos, pero echa de menos detalles, gestos técnicos, momentos de inspiración que dan puntos. Nadie saca la varita. Los goles de esta temporada llegan desde el trabajo y el esfuerzo, pero casi nunca de golpes de talento. Es una de las lagunas de lo que va de temporada.