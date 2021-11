Cuerpo técnico y jugadores del Celta, aunque conscientes de la necesidad de lograr victorias para escapar de la zona baja de la clasificación, han valorado de manera positiva el empate; por la superioridad del Rayo en la primera mitad y porque son el primer equipo que consigue algún botín en Vallecas esta temporada. Y Coudet ha podido rotar y dar descanso a jugadores importantes de cara al encuentro contra el Barcelona del próximo sábado. En ese sentido, la peor noticia son las bajas que tendrá el equipo en ese choque: la segura de Brais Méndez, la muy probable de Santi Mina y la más impredecible de Hugo Mallo.

El Celta informó una hora antes del partido que el capitán, que había sido incluido en la convocatoria el domingo, “no ha formado parte de la expedición celeste debido a una lumbalgia”, aunque Coudet apunta a que sí viajó a Madrid. “Lo de Hugo Mallo es una lumbalgia que viene arrastrando. A veces te levantas mal en ese tipo de lesiones y decidimos que no participara”, explicó. Kevin sustituyó al marinense, cuyo concurso ante el Barça depende de cómo evolucione su dolencia.

En una jornada marcada por la rotación, con las suplencias de Aspas, Nolito y Aidoo, Coudet sí quiso mantener a su jugador más en forma en estos primeros meses de la temporada junto a Dituro, Santi Mina. Pero el delantero, que cabeceó un córner en la ocasión más clara del primer periodo, se echó la mano a la parte posterior del muslo de la pierna izquierda tras disputar un balón por alto. Tras la revisión del médico Juan José García Cota, se decidió que Solari entrase por él. Mina tendrá que someterse a pruebas para conocer el alcance de su lesión muscular. “Supongo que a Santi lo vamos a perder unos días. Esperemos que no sea grave pero sí que sintió ahí”, confirma Coudet.

Brais Méndez no jugará ante el Barcelona al haber visto la quinta amarilla del ciclo. Fue por el forcejeo con un rival en el área local, mientras aguardaba un saque de esquina. Quizá una amonestación exagerada, pero imposible de recurrir. “Tuvimos muchas tarjetas, a pesar de no ser un equipo agresivo ni que haya visto muchas infracciones”, se quejó Coudet. “Me parece que fueron demasiadas tarjetas. Me duele la de Brais, que lo perdemos para el próximo partido y no me parecía tanto para una tarjeta. A veces te pasan estas cosa”.