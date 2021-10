Radamel Falcao fue ofrecido al Celta en el último mercado estival, pero el club vigués no pudo abordar la contratación del goleador colombiano por tener cubierto su cupo de plazas para jugadores extracomunitarios. Así lo ha revelado Eduardo, el Chacho, Coudet, durante la conferencia de prensa previa al partido de mañana contra el Rayo. “A nosotros nos ofrecieron el jugador en el mercado, si soy sincero, pero en este momento no teníamos cupo, ya que la nacionalización de Araújo fue sobre la hora y hasta la tercera fecha no pudimos traer a un delantero extranjero”, ha explicado al preparador celeste antes que que el Celta viajase a Madrid.

El Chacho ha precisado que no fue una decisión deportiva, sino una simple cuestión de oportunidad, aunque ha reconocido que la edad de Falcao generaba ciertas dudas. “Es un gran jugador, de jerarquía, pero nosotros también tenemos buenos delanteros en el equipo. Cuando te ofrecen un jugador de 35 o 36 años tienes los temores lógicos de un equipo como nosotros, que tiene intenciones de ser un equipo físico. Pero se le ve de maravilla” ha observado.

El entrenador del Celta ha querido aclarar que no fichar al goleador colombiano del Rayo no fue una cuestión de índole económica. “Realmente no fue por dinero porque de otro modo tampoco habría llegado al Rayo. Él estaba dispuesto a venir al fútbol español haciendo un gran esfuerzo, como habrá hecho allí. Si tuviésemos que pagarle el contrato que cobraba en Turquía, tendríamos que vender la ciudad deportiva”, ha puntualizado.