Prueba exigente para el Celta ante el líder

La victoria en Getafe (0-3) ha cambiado la cara y las sensaciones de un Celta que esta tarde afronta una dura prueba en Balaídos (19 horas, Movistar LaLiga) ante el líder de Primera División, la Real Sociedad, que pese a bajas importantes como la de Oyarzabal, su máximo goleador, se ha convertido en un rival temible, como demostró el domingo pasado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid (2-2).

Además de sumar los tres puntos para alcanzar la zona templada de la clasificación, los célticos necesitan darle una alegría a una afición que solo ha podido disfrutar de una victoria en casa en lo que va de temporada. Renato Tapia, ya recuperado de una lesión muscular, es la principal novedad en una convocatoria con la única ausencia de José Fontán, que está a punto de superar el esguince de rodilla que sufrió durante un entrenamiento.

Esta jornada undécima en mitad de semana puede invitar a que los técnicos apuesten por las rotaciones en los onces, teniendo en cuenta que los célticos visitan el lunes al Rayo Vallecano y los blanquiazules afrontan el domingo el clásico vasco contra el Athletic Club.

Antes, Coudet y Alguacil afrontan un duelo en el que el balón será el principal protagonista, porque ambos equipos se sienten más cómodos y seguros llevando la iniciativa en el juego. Para ello, el Celta seguramente se presentará con el mismo once de las dos últimas jornadas, con Aidoo y Murillo como pareja de centrales, con Beltrán como mediocentro y Denis como enganche en una medular con Brais Méndez y Nolito en los flancos. Mina y Aspas, autores de los goles en Getafe, son la pareja incuestionable en Vigo, salvo que su entrenador decida repartir minutos con compañeros menos habituales en el once.

Aunque Coudet evita habitualmente descubrir sus planes para el once, en esta ocasión no parece probable que introduzca cambios, a pesar de que los titulares afrontarán otro partido con menos de 72 horas de descanso. Sin embargo, el partido de Getafe resultó más cómodo de lo esperado porque el rival se rindió a la hora de juego, con 0-2 en contra y la expulsión de Djene con roja directa por una dura falta a Mina. El vigués pudo continuar en el campo y no arrastra molestias en el pie, por lo que volverá a liderar el ataque e intentará incrementar su producción goleadora, con 4 goles y 3 asistencias, que le convierten en uno de los más eficaces de la Liga.

LIGA 1ª DIVISIÓN. 11ª Jornada 19.00h. 10i puntos 21i puntos Movistar LaLiga Estadio: Balaídos 3 7 13 8 EN CASA FUERA EN CASA FUERA 1 2 4 2 CELTA R. SOCIEDAD 0 1 1 2 Ganados 4 2 0 1 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Nº de socios 16.801 Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 18.267 Año de fundación 1909 Presidente Jokin Aperribay Nº de socios 35.342 Temporadas en Primera 75 Estadio Reale Arena 105 x 70 Capacidad 39.500 Empatados Perdidos GOLEADORES Oyarzabal Lobete Elustondo Barrenetxea Merino Isak Sorloth Mina Aspas Cervi Brais Denis 4 3 1 1 1 6 2 2 1 1 1 1 1º 14º Oyarzabal Galán Silva Nolito Gorosabel Murillo Mina Zubeldia Merino Isak Denis Remiro Beltrán Dituro Guevara Aspas Le Normand Aidoo Sorloth Brais Aihen Muñoz Mallo Portu Entrenador Eduardo Coudet Entrenador Imanol Alguacil Banquillo Rubén , Coke (p.) Kevin, Araújo, C. Domínguez, Tapia, Okay, Baeza, Cervi, Solari, Galhardo, Medrano, H. Álvarez, H. Sotelo Banquillo Ryan (portero), Jon Pacheco, Rico, Zubimendi, Elustondo, Zaldua, Lobete, Turrientes, Valera, Navarro, Januzaj Iago Aspas Árbitro:iMelero López(comité andaluz)

Alguacil, por su parte, es imprevisible con las alineaciones, que desde semanas están condicionadas por las numerosas lesiones. Esos percances, sin embargo, no han afectado a la Real Sociedad, que ha aprovechado este momento para poner en escena el gran potencial de la cantera de Zubieta. Cualquier alineación le sienta bien al conjunto donostiarra, que como visitante solo ha perdido en el Camp Nou, en la primera jornada.

En San Sebastián dudan de que Alguacil apueste en Balaídos por Isak y Sorloth como pareja de ataque, con la que el conjunto txuri urdin rozó la victoria ante el vigente campeón de Liga. El noruego podría caerse del once para que entrasen Portu y Januzaj por las bandas. Otra de las incógnitas es si David Silva volverá a jugar en el estadio que lo acogió como cedido durante la temporada 2005-06. Se da por seguro que el técnico vasco renunciará esta vez a una defensa con tres centrales. En la última visita a Vigo, el equipo donostiarra consiguió una holgada victoria (1-4) que abriría la puerta a la destitución como entrenador de Óscar García.

Alguacil y Coudet coincidirán por segunda vez. El argentino dirigió a los célticos en Anoeta, donde los locales ganaron por la mínima (2-1), aunque Isaak falló un penalti. El club donostiarra reseñaba ayer que Balaídos es una visita propicia para seguir manteniendo el liderato, pues ha ganado en tres de sus cuatro últimas visitas. No se hace referencia, en cambio, a la derrota de los banquiazules en junio de 2003, en la penúltima jornada de Liga. Ese tropiezo privó al equipo donostiarra de un título de Liga con el que vuelve a soñar su afición ante una temporada con mucha igualdad en la clasificación y las excelentes prestaciones de Alguacil al frente de la Real. El Celta, por su parte, quiere confirmar ante su afición que está preparado para competir al mismo nivel que el curso pasado.