La undécima jornada de la Liga arrancó con la Real Sociedad como líder en Primera División, pero el entrenador del Celta no se siente preocupado por la posición que ocupa en la clasificación el rival que esta tarde visita Balaídos. “Para ser mejores hay que jugar contra los mejores”, señala Eduardo Coudet, que se muestra optimista con su equipo tras la buena imagen que exhibió la noche del lunes en Getafe. “Llegamos bien después de una victoria muy buena”, resalta el entrenador céltico.

“Queremos volver a ganar, nos gusta ganar. Nos ha costado y no es poner excusas, sino mostrar la realidad. Lo dicen los demás: el equipo mostraba buenas cosas y no se daban los resultados”, comenta Coudet en la rueda de prensa que ayer ofreció desde Mos, en la que no escatima elogios al rival de esta tarde: “Tienen un gran entrenador. Veo muchos partidos suyos porque me gusta su idea futbolística. Es un equipo bueno y difícil, con jugadores de jerarquía. Seguramente sea un candidato al título, si no es el que está en mejor forma de la Liga es de los mejores, hoy por hoy”, dijo el preparador del equipo celeste, que espera un “partido atractivo” porque ambos equipos apuestan por la posesión.

Deja abierta la posibilidad de que no se cumplan las expectativas y que Celta y Real Sociedad ofrezcan “un gran partido o uno muy cerrado. Queremos seguir jugando bien y acompañar con los resultados. Sea el puntero o no, vamos a enfrentarnos a un equipazo. Tenemos que hacer un gran partido para quedarnos con los tres puntos. Lo que me preocupa es lo que podamos hacer nosotros. Eso nos va a llevar a seguir creciendo. Vamos a jugar contra uno de los mejores y vamos a intentar ganar. Vamos a tratar de tomar los recaudos para neutralizar lo que creamos”, recalca el técnico del Celta.

La novedad en la convocatoria del Celta es el regreso de Renato Tapia, tras superar la lesión muscular que sufrió en un entrenamiento con Perú. “Tapia está a disposición y entra en la convocatoria. Es la única novedad en la lista”. Calla sobre las opciones del peruano de volver a la titularidad. “Mañana [por hoy] evaluaremos cómo están todos y seguramente los que inicien van a estar en buena forma. Veo preparados a todos”, apunta Coudet sin pronunciarse sobre si habrá o no rotaciones ante los tres partidos en ocho días que afronta el Celta.

Coudet habla de Solari, sin minutos en lo dos últimos partidos porque, asegura, arrastraba molestias físicas. “El jugador quiere jugar. Se fue con cara de culo por no haber entrado [en Getafe]. Me parecía que no valía la pena. Llegaba bien pero llegaba justo. Era un partido propicio para dar minutos a un juvenil como Hugo [Álvarez] y premiar un poco a otros”.

Coudet se muestra optimista con su equipo después de ver cómo afrontó los partidos contra el Sevilla y el Getafe. “Al equipo lo veo bien. Estos últimos dos juegos hicimos dos partidos muy buenos, más allá de los resultados. Tenemos que seguir en esta dinámica y seguir creciendo. Hoy estoy viendo un gran crecimiento individual y, sobre todo, en los últimos dos juegos. No dejo de creer nunca en este grupo, en mis jugadores, en que entrenan para ser mejores”, sostiene el preparador argentino.

En cuanto a las aspiraciones del Celta, Coudet insiste en que piensa en el partido de hoy y que desde el club le han pedido que el equipo “no pase apuros y quede lo más arriba posible. Vengo de dirigir equipos donde me decían que tenía que salir campeón y ahora me dijeron que el objetivo es no sufrir. Quizás el año que viene podamos dar otro paso. Tengo equipo para no sufrir y me hago responsable”, añade.