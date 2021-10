Al Celta se le moja la pólvora: necesita cinco ocasiones para marcar cada gol

El Celta ha perdido pegada de manera evidente en el primer cuarto de esta temporada con respecto a la anterior. El equipo de Eduardo ‘Chacho’ Coudet suma solamente 7 goles en 9 jornadas de Liga. En cuatro de los partidos disputados hasta el momento no ha podido anotar. Esta sequía le lleva a ocupar la sexta plaza como equipo menos goleador del campeonato y es el octavo con menos número de ocasiones de gol generadas. Según los datos del observatorio internacional CIES sobre las ocho primeras jornadas de la Liga, los célticos promedian solamente 4,5 ocasiones de gol por partido, que les sitúa en la duodécima posición del campeonato. De hecho, necesitan 5 ocasiones para superar al portero rival.

El gol se ha convertido en un bien escaso para un Celta que en los últimos tiempos ha vivido a la sombra de lo que rematase su estrella Iago Aspas, quien durante tres temporadas se convirtió en el máximo goleador español del campeonato. Con la ‘Iagodependencia’ quiso acabar Coudet cuando llegó a Vigo. Así lo reconoció el técnico argentino en una de sus primeras comparecencias públicas y pocos meses después lo llevó a la práctica. Así, al concluir el curso pasado, Iago se quedó en 14 goles anotados, mientras que sus compañeros mejoraron sus registros personales de campañas precedentes: Mina sumó 12 tantos; Brais Méndez, 9, y Nolito, 7.

Esa buena dinámica de juego ofensivo no la ha mantenido el Celta en la actual temporada, en la que ha bajado considerablemente su efectividad. Es más, el equipo de Coudet necesita generar 5 ocasiones de gol para anotar uno. Esas cifras le sitúan por debajo de la mitad de la tabla del campeonato. Según CIES, el Barcelona lidera el juego de ataque en la Liga. Los jugadores que dirige Ronald Koeman generan 8,4 ocasiones de gol por jornada. Le siguen el Real Madrid (8 ocasiones), Betis (7,1), la Real Sociedad (6,9) y Osasuna (6,8). Las últimas posiciones las ocupan el Alavés (3,6), el Elche (3,4), el Cádiz (3,4), el Getafe (3,3) y el Granada (2,9). Estos equipos, junto a Levante (3,8) y Celta (4,5), coinciden también en la zona baja de la clasificación de la Liga, en la que los célticos acumulan 180 minutos sin marcar un gol (ante Elche y Sevilla). Tampoco lo hicieron frente a Osasuna y Athletic Club.

En El Sadar, sin embargo, lograron un empate, aunque no remataron ni una sola vez a gol. Un disparo le contabiliza LaLiga al Celta ante los ilicitanos, y dos frente al Atlético de Madrid y el Levante. A tres ascendieron los disparos entre los tres palos de la portería de Bono, del Sevilla. Cuatro fueron las veces que el Celta encontró la portería rival, frente al Real Madrid y el Cádiz. Paradójicamente, a pesar de ese mayor volumen de juego ofensivo, los de Coudet cedieron los tres puntos en juego ante madrileños y gaditanos. El récord hasta el momento corresponde a la cita frente al Granada, en la que los celestes encontraron en cinco ocasiones la portería del conjunto nazarí. Una de ellas le valió para llevarse el triunfo cuando ya se jugaban los minutos de descuento. El tanto de Denis upuso la segunda victoria del curso. Los celestes han realizado 21 remates a portería en nueve jornadas: 2,3 por partidos.

Santi Mina, tercero de la Liga con más participación en los goles de su equipo

Una de las excepciones al mal arranque del Celta en el presente campeonato es su delantero Santi Mina. El vigués figura como el tercer jugador de la Liga que más participación ha tenido en los goles de su equipo. Mina ha intervenido en 5 de los 7 goles del equipo celeste. Eso se traduce en un porcentaje del 71, 4 por ciento de los tantos totales del Celta. A Mina solo le superan en este apartado el madridista Karim Benzema y el espanyolista Raúl de Tomás. El delantero francés del Real Madrid ha asumido casi todo el protagonismo goleador de su equipo, que no se ha recuperado todavía de la pérdida de un rematador como Cristiano Ronaldo. De los 22 goles que lleva anotados el Real Madrid en los ocho primeros partidos del campeonato (tiene uno pendiente), Benzema ejecutó 9 y ha regalado 7 asistencias a sus compañeros. Esas 16 intervenciones directas en los goles del conjunto merengue suponen una participación del 72,7 por ciento del galo en esas acciones.La segunda oposición como rematador con mayor participación en los tantos de su equipo apartado aparece Raúl de Tomás, con el 71,4. Ese porcentaje coincide con el de Mina, pero se considera mayor incidencia del delantero del Espanyol porque acumula más goles que el céltico (4 frente a 1), aunque en este caso suma menos asistencias (1 ante 3). El equipo catalán, como el gallego, no se prodiga demasiado en ataque, pues también contabiliza siete goles en lo que va de campeonato.El papel de Mina en el Celta de Coudet no se limita a su participación en la mayoría de los goles del equipo. El futbolista vigués también destaca por su entrega en labores de presión y contención para intentar recuperar cuanto antes el balón.Ante el Sevilla, por ejemplo, no marcó, pero el delantero del Celta buscó la portería rival en todo momento. En una ocasión estuvo a punto de superar a Bono (Yassine Bounou), pero estrelló el balón en el poste derecho del guardameta marroquí.